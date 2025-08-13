¡ÔÄ¹ÃË¤Îµã¤À¼º£¤âËº¤ì¤é¤ì¤º¡Õ´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¤Õ¤¤ó¤òÅê¤²¤Æ²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿TBS¥¢¥Ê¡Ö¼«Ê¬¤â·Ð¸³¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×»º¸å¤Î½ÐÍè»öÌÀ¤«¤¹
ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎËö¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¹âÈªÉ´¹ç»Ò¥¢¥Ê¡£¹âÎð½Ð»º¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢»º¸å¤âÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æµã¤¤Ê¤¬¤é²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î4·î¤Ë¿¦¾ìÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤Þ¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î3²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡×°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¹âÈª¤µ¤ó¡Ê4ËçÌÜ/Á´14Ëç¡Ë
¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¿©¤Ù¤¹¤®¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¿ØÄË¤À¤Ã¤¿
¨¡¨¡ ¤Ä¤é¤¤ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢40ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±Ãæ¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤È°é¤Ä¤«ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢Ìµ»ö¤ËÇ¥¿±¸å´ü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢½Ð»º¤Ï¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÈª¤µ¤ó¡§½Ð»º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»º¸å¤ÎÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ±¡¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤Î1¤«·î¤Û¤ÉÁ°¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤Ã¤ÆÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤Ë¤è¤ëÊ¢ÄË¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÁ°Æü¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢²¿ÅÙ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¤¤¤Á¤ª¤¦ÉÂ±¡¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡Ö¤¹¤°¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡£¿Ç»¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡ÖÌÀÆü¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Á¤ã¤¦¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¥¥ã¥Ù¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¿©¤Ù¤¹¤®¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÊ¢¤ÎÄË¤ß¤Ï¿ØÄË¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«!?
¹âÈª¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¡¢ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤Î¤¿¤á¤ÎËã¿ìÌô¤òÇØÃæ¤«¤éÆþ¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤Ï»ÒµÜ¤Î¼ý½Ì¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»ÒµÜ¸ý¤¬Á´Á³³«¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡×¤È°å»Õ¤«¤é¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»ÒµÜ¸ý¤Ï³«¤«¤º¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÂÛ»ù¤Î¿´Çï¤ò¼¨¤¹¥â¥Ë¥¿ー¤«¤é¥¢¥éー¥à¤¬ÌÄ¤ê»Ï¤á¡Ö¿´Çï¤¬²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¤«¤é¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£10Ê¬¸å¤Ë¤ªÊ¢¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡£¤¹¤°¤ËÄë²¦ÀÚ³«ÍÑ¤ÎËã¿ì¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼ê½ÑÂæ¤Ë¾è¤ê¡¢10Ê¬¸å¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤¬¥Ý¥ó¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿½Ð»º¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÈª¤µ¤ó¡§Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ê½Ð»º¥·ー¥ó¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢²¼È¾¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥·ー¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éµÞ¤Ë¤ªÊ¢¤òÀÚ¤ë´¶³Ð¤¬¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä¿´¤ÎÀ°Íý¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½Ð»º¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢·ÐçµÊ¬ÊÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ê¢ÄË¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä²¿¤â¤«¤â¤¬¤¯¤Ä¤¬¤¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»º¸åÈ¾Ç¯¤Ï¥Ü¥í»¨¶Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿
¨¡¨¡ °é»ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹âÈª¤µ¤ó¡§°é»ù¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡¢Äë²¦ÀÚ³«¼ê½Ñ¤ÎÄË¤ß¤¬2½µ´Ö¤Û¤ÉÂ³¤¤¤¿¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÄË¤¯¤ÆÄË¤¯¤Æ¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡¢¥È¥¤¥ì¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤âÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄË¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î°¦¤ª¤·¤µ¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ 1¿ÍÌÜ¤¬Äë²¦ÀÚ³«¤À¤È¡¢2¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º¤âÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¹âÈª¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£2¿ÍÌÜ¤âÄë²¦ÀÚ³«¤Ç»º¤ß¤Þ¤·¤¿¡£1¿ÍÌÜ¤ÎÄë²¦ÀÚ³«¸å¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤ÎÄË¤ß¤¬¤¯¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½Ñ¸åÄË¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤ÄË¤ß»ß¤á¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï¡¢ÄË¤ß¤Ï¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÎÌ¤ÎÌô¤ò»È¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«40ºÐ²á¤®¤Æ¤Î½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡ÄÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï·ñÂÕ´¶¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ü¥í»¨¶Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥è¥ì¥è¥ì¤ÇÆ°¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤´Ä¹ÃË¤¬1ºÐÈ¾¤Î¤³¤í¤ËÂè2»Ò¤Î½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹âÈª¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£Ä¹ÃË¤ÏÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÉÔ°Â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨ÂÎ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼ê¤Ð¤Ê¤·¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤â°ÂÄê¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤¤ó¤ò¾²¤ËÅê¤²¤Ä¤±²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤¢¤ÎÆü
¨¡¨¡ ´¶¾ð¤ÎÇúÈ¯¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡©
¹âÈª¤µ¤ó¡§É×¤äÊì¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤«¤Ë¥¤¥éÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥éÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤¢¤ëÆü¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Í·¤Ó»Ï¤á¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´Á³¿©»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤¬°û¤ßÊª¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾å¤Î¤Û¤¦¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Ä¹ÃË¤¬¡¢¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÊñ¤ß¤ò¤à¤¤¤Æ¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ÂÎÄ´°¤¤¤Ê¤«ºî¤Ã¤¿¤´¤Ï¤ó¤ÏÁ´Á³¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë²¿¤«¤¬¥×¥Á¤Ã¤ÈÀÚ¤ì¤Æ¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¤ó¤ò¾²¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»º¸å¤¦¤Ä¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÈª¤µ¤ó¡§»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î1²ó¤À¤±¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ã¤¤¤¿Ä¹ÃË¤Ï¥È¥¤¥ì¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÂçµã¤¤·¤Ê¤¬¤éÇç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¤¤ï¤¤É×¤È¼«Ê¬¤ÎÊì¤¬²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂ©»Ò¤òÊú¤¾å¤²¤Æ¤¢¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ë¤¤¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤¤¡¢²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¡¢¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥é¥Õ¥é¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤È¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë»Ò°é¤Æ¤Ò¤í¤Ð¤Î·úÊª¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤½¤³¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥©¥ó¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ï¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤È¾·¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÏÃ¤ò¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÏÃ¤·¤¿¤é¤·¤ã¤Ù¤êÈè¤ì¤Æ¤ªÊ¢¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ç»×¹Í¤¬¥¹¥Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢É×¤ÈÊì¤¬Ï¢Íí¤»¤º¤Û¤¦¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¡¢²ÈÂ²°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÎÄ¹ÃË¤Î¤Ä¤é¤½¤¦¤Êµã¤À¼¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ »º¸å¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Êì¤¬»Ò¤É¤â¤ò½ý¤Ä¤±¤ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¤´¤È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹âÈª¤µ¤ó¡§¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÍÈ¯Åª¤ËÅÜ¤ê¤ä²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅÜ¤ê¤Î¥Ñ¥ïー¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿Àè¤¬¤Õ¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤À¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°é»ù¤â»Å»ö¤â²ÝÂê¤À¤é¤±¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ
¨¡¨¡ 3Ç¯8¤«·î¤Î»ºµÙ¡¦°éµÙ¤¬ÌÀ¤±¡¢º£Ç¯4·î¤«¤éÉü¿¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¿¶¤ê¤Î¿¦¾ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÈª¤µ¤ó¡§20ºÐ°Ê¾å¼ã¤¤¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬ÀèÇÚ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤è¤Á¤è¤ÁÊâ¤¤Î½é¿´¼Ô¤ËÌá¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ¼Ò¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À°é»ù¤È»Å»ö¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÏÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÈª¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¸µµ¤¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤ÏÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Ä¹½÷¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Ç¾¾É¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢Ì¿¤¬´í¤¦¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Ç¾¾É¤Ï5ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬È¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»àË´Î¨¤Ï30¡ó¡¢¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ë¤Î¤Ï25¡ó¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë½Å¤¤ÉÂµ¤¤Ç¡¢Ì¿¤Ï½õ¤«¤Ã¤Æ¤â²¿¤é¤«¤Î¾ã³²¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¼±¤¬Ìá¤ë¤Þ¤Ç¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤ºÀ¸¤¤¿¿´ÃÏ¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤¤¤ï¤¤¸å°ä¾É¤â¤Ê¤¯¸µµ¤¤ËÂà±¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¤¬¤¤¤«¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤«ÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤È·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ®»º¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼õ¤±¤¿Àè¿ÊÅª¤ÊÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¢¤½¤·¤ÆÆýÍÄ»ù¤Ë´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°åÎÅ¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ²¿¤«´ë²è¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ Éüµ¢¤·¤¿¤¤¤Þ¡¢»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÈª¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸¡×¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40～50Âå¤Ï¼ã¤¹¤®¤Æ¤â¤À¤á¡¢Ï·¤±¤¹¤®¤Æ¤â¤À¤á¡£»Å»ö¤Î¤¦¤¨¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¡¢¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ °é»ù¤ÈÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¹âÈª¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÈ¿È¤Î¤³¤í¤Ï»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¤°µ¤ò¤«¤±¤Æ24»þ´Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤È°é»ù¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÎÏ¤ÎÇÛÊ¬¤ò·è¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î±öÇß¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤¬¡ÖÄ¾µå°ìËÜ¾¡Éé¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Â¿ºÌ¤Êµå¼ï¤ËÇ¾Æâ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿·¤·¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¬¤¬¥ªー¥Ðー¥Òー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Î»þ´Ö¡¢°é»ù¤Î»þ´Ö¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¡Ä¤¤¤í¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È¡¢¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤éÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÙÅÄ²Æ»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¹âÈªÉ´¹ç»Ò