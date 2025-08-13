¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×³¡ä¡È¶¦»º¼çµÁ¼Ô¡É¤òµ¿¤ï¤ì¤¿ËÑÀµô¦¡¢È¿¶¦¤ò¹ñ²ÈÍýÇ°¤È¤·¤¿
ËÑÀµô¦¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ò¡Ë»þÂå¤ÎÉ¾²Á¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡£À¯¼£ÅªÎ©¾ì¤¬°Û¤Ê¤ì¤Ð¾°¹¹¤À¡£¤À¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤±³Î¤«¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ËÑÀµô¦»þÂå¤ò·Ð¤Ê¤±¤ì¤Ðº£Æü¤ÎÂç´ÚÌ±¹ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£´Ú¹ñ¸½Âå»Ë¤Ë¿¼¤¤ÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿ËÑÀµô¦»þÂå¤Ï¡¢¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê£±£¹£¶£±Ç¯£µ¡¦£±£¶·³»öÀ¯ÊÑ¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö£µ¡¦£±£¶·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¡×¡Ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
£±£¹£¶£±Ç¯£´·î£²£±Æü¡§¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ÏÂè£²·³Éû»ÊÎá´±¤ÎËÑÀµô¦¾¯¾¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¦·³»Ø´ø´±¤é¤Ï¡¢À¯¼£²È¤¬ÉåÇÔ¤·ÌµÇ½¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
£²£³Æü¡§±¢ËÅ¤ÏÎ¦·³¡¢³ØÀ¸¡¢²þ³×ÇÉ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
£²£´Æü¡§·³Éô±¢ËÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¥ÅÔÚõ¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥è¥ó¡ËÎ¦·³»²ËÅÁíÄ¹¤Î¸«²ò¡£ËÑÀµô¦¤òÂáÊá¤·¤¿¤¤¤¬¾Úµò¤¬ÉÔ½½Ê¬¡£ÂáÊá¤¹¤ì¤Ð¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï£µ¡¦£±£¶¤¬µ¯¤³¤ëÄ¾Á°¡¢ÊÆÃæ±û¾ðÊó¶É¡Ê£Ã£É£Á¡Ë´Ú¹ñ»Ù¶É¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥óËÜÉô¤ØÊó¹ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»öÁ°¤Ë·×²è¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñ·³£¶£°Ëü¿Í¡¢ºß´ÚÊÆ·³£µËü£¶£°£°£°¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¹ñ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«£³£¶£°£°¿Í¤ÎÊ¼ÎÏ¤À¤±¤Ç¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡££µ¡¦£±£¶¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¶â¾áÈç¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ô¥ë¡Ë¤Ï¡Ö³×Ì¿¤Ï¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°Õ»Ö¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¸À¤¦¡È°Õ»Ö¡É¤¬À¯ÊÑÀªÎÏ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢£µ¡¦£±£¶¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ï¡Ö°Õ»Ö¤Î·çÇ¡¡×¤âÂç¤¤¯ºîÍÑ¤·¤¿¡£¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ»Ö¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
£±£¹£µ£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Î¦·³»Î´±³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¼ã¤¤ÎÎ´±µé¤Î¾¹»¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÉÔËþ¤¬ÝµÀÑ¡Ê¤¦¤Ã¤»¤¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë·³ÆâÉô¤ÎÇÉÈ¶¹³Áè¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤À¡£¼ã¤¤¾¹»¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢³ÆÇÉÈ¶¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¿ô¿Í¤Î¾·³¤Ï½ÍÀ¶¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¾·³¤¬Âà¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤¿¿Í»öÄäÂÚ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¶â¾áÈçÎ¦·³ËÜÉô¾ðÊóÉôÂâ¹ÔÀ¯½èÄ¹¡ÊÃæÎÎ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎÎ´±µé¤Î¾¹»¤¿¤Á¤Ï¡¢¾·³¤ÎÂà¿Ø¤ò¸øÁ³¤Èµá¤á¤ë¡ÖÀ°·³±¿Æ°¡×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¶â¾áÈç¤ÎºÊ¤Î½ÇÉã¤Ç¤¢¤ëËÑÀµô¦¤Ï¾·³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÎ´±µé¾¹»¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¼«¿È¤â¾å´±¤ÎÁ×ô¡ì¡Ê¥½¥ó¡¦¥è¥Á¥ã¥ó¡ËÎ¦·³»²ËÅÁíÄ¹¤ËÂàÇ¤¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼Ò²ñ¤âº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥Ç¥â¤¬Àä¤¨¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥âÈ¿ÂÐ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥â¡×¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï£±£¹£µ£¹Ç¯¤Î£µ¡¥£·¡ó¤«¤é£±£¹£¶£°Ç¯¤Ë¤Ï£²¡¥£´¡ó¤ØÄã²¼¤·¤¿¡£¡ÖÀ°·³¡×¤òÁÊ¤¨¤¿·³Éô²þ³×ÇÉ¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¼Ò²ñ²þ³×¤Þ¤ÇÌ´¸«¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡þ¶âÆüÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥¤¥ë¥½¥ó¡Ë¡¢£±£¹£¶£±Ç¯£³·î¡ÖÆî´Ú·³Éô¤ÎÈ¿Íð²ÄÇ½À¡×
ËÑÀµô¦¤È¶â¾áÈç¤Ï£±£¹£¶£±Ç¯£²·î¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¤½¤Î·×²è¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊóÌÖ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç¤µ¤¨¤â¤½¤Îµ¤ÇÛ¤ò»¡¤·¤¿¡££±£¹£¶£±Ç¯£³·î£³£±Æü¡¢ËÌÄ«Á¯ÃóºßÃæ¹ñÂç»È´Û¤¬ËÌµþ¤ËÁ÷¤Ã¤¿ÅÅÊ¸¤Ë¤Ï¡Ö¶âÆüÀ®¤¬Æî´Ú·³ÉôÆâ¤ÎÈ¿Íð²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬Æâ³Õ¼óÈÉ¤ÎÄ¥ÊÙ¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¡Ë¼óÁê¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¾ðÊó¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿À°·³¤ÎÆ°¤ÄøÅÙ¤Ë·Ú¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
£µ·î£±£¶ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬µ¯¤¤¿¡£´Á¹¾¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ó¡Ë¿ÍÆ»¶¶¤Ç·ûÊ¼Ââ¤È½Æ·âÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀªÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤È·³¤òÎ¨¤¤¤ÆÁË»ß¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿Ä¥ÊÙ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¸áÁ°£´»þ¤Ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¡¢·Ã²½Æ¶¡Ê¥Ø¥Õ¥¡¥É¥ó¡Ë¤Î½¤Æ»±¡¤Ë¿È¤ò±£¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ«¡¢Ä¥ÊÙ¤ÏÃó´ÚÊÆÂç»ÈÂåÍý¤Î¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢±ó¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¸áÁ°£±£±»þ¤´¤í¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥°¥ë¡¼¥À¡¼ºß´ÚÊÆ·³»ÊÎá´±·ó¹ñÏ¢·³»ÊÎá´±¤È¶¦¤Ë¡¢¾ÝÄ§Åª¹ñ²È¸µ¼ó¤ÎÕú潽Á±¡Ê¥æ¥ó¡¦¥Ý¥½¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£¥Þ¥°¥ë¡¼¥À¡¼¤ÏÍû´ÍÎÓ¡Ê¥¤¡¦¥Ï¥ó¥ê¥à¡Ë»ÊÎá´±¤ÎÂè£±·³¤òÆ°°÷¤·¤Æ¥½¥¦¥ë¤òÊñ°Ï¤¹¤ë¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼ÄÃ°µ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Õú潽Á±¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£¡ÖÎ®·ì»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñ·³Æ±»Î¤¬¸òÀï¤¹¤ì¤ÐËÌÄ«Á¯¤¬Æî¿¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·Õú潽Á±¤Î¸ÀÍÕ¤ò³ÛÌÌÄÌ¤ê¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ê·°Ïµ¤¤ÏÈùÌ¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÌÌÃÌÄ¾¸å¡¢¥Þ¥°¥ë¡¼¥À¡¼¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¹ñ¤ËÁ÷¤Ã¤¿Êó¹ð¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¡£¡ÖÕú潽Á±¤Ï¡¢À¯¼£Åª¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÄ¥ÊÙ¤òÇÓ½ü¤·¡¢¿·¤·¤¤À¯ÉÜ¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Þ¥°¥ë¡¼¥À¡¼¡Ë¡¢¡ÖÕú潽Á±¤ÏÄ¥ÊÙÀ¯¸¢¤ÎÌµÇ½¤ÈÉåÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢µó¹ñ°ìÃ×Æâ³Õ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¸½À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤È¸¸ÌÇ¤¬¹¤¯Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡×¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡£É®¼Ô¤Î¸«Êý¤Ç¤Ï¡¢Õú潽Á±¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼ÀªÎÏ¤¬·³¤ËÉüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ì±´ÖÀ¯ÉÜ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¥Þ¥°¥ë¡¼¥À¡¼¤ÏÄÃ°µ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¹Í¤¨¤Ï°ã¤Ã¤¿¡££±£¶Æü¸áÁ°£±£°»þ£±£¸Ê¬¡¢¥Þ¥°¥ë¡¼¥À¡¼¤ÏËÜ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤Î¶¨µÄ¤â¤Ê¤¯¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Õú潽Á±¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥Þ¥°¥ë¡¼¥À¡¼¤ËÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°»Ø¿Ë¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¶¦»º¼çµÁ¿¯Î¬¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎËÉ±ÒÇ¤Ì³°Ê³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾åÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¡×¡£
Åö»þ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºÇÍ¥ÀèÌÜÉ¸¤Ï¶¦»º¼çµÁ¤Î³ÈÂçÁË»ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤ÇÄ¥ÊÙÀ¯¸¢¤ÏÍê¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãó´ÚÊÆ¹ñ·ÐºÑ¶¨ÎÏ½è¡Ê£Õ£Ó£Ï£Í¡Ë¤Î¥Ò¥å¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ê¡¼Éû½èÄ¹¤Ï¡Ö£±£¹£¶£±Ç¯£²·î¸½ºß¤Î´Ú¹ñ¤Î¾õ¶·¡×Êó¹ð½ñ¤Ç¡ÖÄ¥ÊÙÀ¯ÉÜ¤Î¿¦¸¢ÍðÍÑ¡¦ÉåÇÔ¡¦ÌµÇ½¤¬´Ú¹ñ¤ò´íµ¡¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦»º³×Ì¿¤Î¤è¤¦¤Ê¶ËÃ¼¤Ê»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤¬·üÇ°¤·¤¿¤Î¤ÏËÑÀµô¦¤Î»×ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£ËÑÀµô¦¤Ï·³ÉôÆâ¤ÎÆîÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¡ÊÆîÏ«ÅÞ¡ËÁÈ¿¥ÀÕÇ¤¼Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç£±£¹£´£¸Ç¯¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·º¤¬¼¹¹ÔÄä»ß¤È¤Ê¤êºÆ¤Ó·³¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°Îò¤Î¤¿¤á¡¢£µ¡¦£±£¶°Ê¹ß¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏËÑ¤¬È¿ÊÆ¡¦¶¦»º¼çµÁ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢ËÑÀµô¦¤Ï³×Ì¿¸øÌóÂè£±¾ò¤ò¡ÖÈ¿¶¦¤ò¹ñÀ§¤ÎÂè°ìµÁ¤È¤·¡¢È¿¶¦ÂÎÀ©¤òºÆÀ°È÷¡¦¶¯²½¤¹¤ë¡×¤ÈÄê¤á¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ä¾¸å¤Î£±£¶Æü¸áÁ°¡¢ÍÆ¶¦¡Ê¶¦»º¼çµÁ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡ËÀªÎÏ¤ÎÅ¦È¯¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë£µ·î£±£¸Æü¡¢¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ë¥º¹ñÌ³¼¡´±¤Ï¡ÖËÑÀµô¦¤ÏÈ¿¶¦¡¦¿ÆÊÆÅª¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¡£
£´¡¦£±£¹³×Ì¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿»ÔÌ±¤â¡¢£µ¡¦£±£¶¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£Íû¾µÈÕ¡Ê¥¤¡¦¥¹¥Þ¥ó¡Ë¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¾§¤¨¤¿¿ÊÊâ»¨»ï¡Ø»×ÁÛ³¦¡Ù¤Ï£¶·î¹æ¤Ë¤³¤¦µ¤·¤¿¡£¡Ö£µ¡¦£±£¶³×Ì¿¤Ï¡Ê¡Ä¡Ë´íµÞ¤ÎÌ±Â²Åª¸½¼Â¤«¤é¸«¤ì¤ÐÉÔ²ÄÈò¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡Ä¡ËÌµÇ½¤Ç¸ÈÂ©¤ÊÍ¿ÅÞ¤ÈÀ¯ÉÜ¤¬¿ë¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿£´¡¦£±£¹³×Ì¿¤Î²ÝÂê¤ò¡¢¿·¤·¤¤³×Ì¿ÀªÎÏ¤¬¿ë¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï£µ¡¦£±£¶³×Ì¿¤ÎÀÑ¶ËÅª°ÕµÁ¤òµá¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡£
¼êÂ³¤ÅªÀµÅöÀ¤ò·ç¤¤¤¿£µ¡¦£±£¶¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»þÂå¤Îº®Íð¡¢Ä¥ÊÙ¤ÎÆ¨Èò¡¢Õú潽Á±¤ÎËµ´Ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍÆÇ§¡¢»ÔÌ±¤Î´üÂÔ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ËÑÀµô¦»þÂå¤ò³«¤¯¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼¡Ê·èÄêÅª·Àµ¡¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å£±£¸Ç¯´Ö¤ÎËÑÀµô¦»þÂå¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ëÉ½¸½¤Ï¡Ö¹âÂ®À®Ä¹¡×¤È¡ÖÆÈºÛ¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£À®Ä¹¤Ë¤ª¤±¤ëËÑÀµô¦¤ÎÌò³ä¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤¬¶¯ÎÏ¤Ë¼çÆ³¤·¤¿·ÐºÑ³«È¯¤Ï°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Åö»þ¼¬¤«¤ì¤¿½Å²½³Ø¹©¶È¤äÍ¢½Ð»º¶È¤Î¼ï¤Ï¡¢ËÑÀµô¦»þÂå°Ê¹ß¤â´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ò¸£°ú¡Ê¤±¤ó¤¤¤ó¡Ë¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þ¡Ö´Á¹¾¤Î´ñÀ×¤Ï¹ñÌ±¤ÎÎÏÎÌ¤òºÇÂç¸ÂÅêÆþ¤·¤¿·ë²Ì¡×
¤À¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î»ØÆ³ÎÏ¤À¤±¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤Î°Õ»Ö¡¢°Â¤¯¼Á¤Î¹â¤¤Ï«Æ¯ÎÏ¡¢¹ñºÝÅª¹¥¶·¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×°ø¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÎò»Ë³Ø¼Ô¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¨¥Ã¥«¡¼¥È¤Ï¡Ö´Á¹¾¤Î´ñÀ×¤ÏËÑÀµô¦¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ñ¼Á¤ËÉé¤¦¤È¤³¤í¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â¹ñÌ±¤ÎÎÏÎÌ¤¬ºÇÂç¸Â·ë½¸¤µ¤ìÅêÆþ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¹âÂ®À®Ä¹¤È¤¤¤¦¸÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁýÂç¤·¤¿ÂÐ³°ºÄÌ³¡¢Æó·åÂæ¤ÎÊª²Á¾å¾ºÎ¨¡¢ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¡¢Æ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿Ï«Æ¯¿Í¸¢¤Ê¤É¡¢Ç»¤¤±¢¤âÆ±»þ¤Ë¸½¤ì¤¿¡£½êÆÀ¤¬Áý¤¨¡¢°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¹ñÌ±¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÆÈºÛ¤Î±Æ¤ò¶¯¤¯Ç§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±£¹£¶£³Ç¯¤È£±£¹£¶£·Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ËÂ³¤¯£±£¹£·£±Ç¯¤Î»°Áª²þ·û¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ò¤â¤¦°ìÅÙÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¡×¡Ê£±£¹£·£±Ç¯£´·î£²£µÆü¥½¥¦¥ëÍ·Àâ¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ëÄøÅÙÄÌ¤¸¤¿¡£¤À¤¬£±£¹£·£²Ç¯¤Î£±£°·î°Ý¿·¤Ï¡¢ËÑÀµô¦¤ÎÀ¯¼£ÅªÀµÅöÀ¤òº¬¤³¤½¤®²¡¤·ÅÝ¤·¤¿¡£ËÑÀµô¦¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡×¤À¤Ã¤¿¡££±£¹£·£´Ç¯£²·î¡¢£Ã£É£Á¤¬ºîÀ®¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¡£¡ÖÄñ¹³¤ÏËÑÀµô¦À¯¸¢¤ÎÆÃÄê¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÑËÜ¿Í¤ÈÈà¤¬¼ùÎ©¤·¤¿°Ý¿·ÂÎÀ©¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¼¹ï¤Ê¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬Äñ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
Äñ¹³¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££±£¹£·£¹Ç¯£±£°·î¡¢ÌîÅÞ¡¦¿·Ì±ÅÞ¤Î¶â±Ë»°¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥µ¥à¡ËÁíºÛ¤òµÄ°÷¿¦¤«¤é½üÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¡¦ÇÏ»³¡Ê¥Þ¥µ¥ó¡ËÃÏ°è¤Î»ÔÌ±¤¬·ã¤·¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡Ê³øÇÏ¹³Áè¡Ë¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥Ç¥â¤¬Â³¤¤¤¿¡£·ë¶É¡¢£±£°·î£²£¶Æü¡¢Ãæ±û¾ðÊóÉôÄ¹¤Î¶âºÜ·½¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥§¥®¥å¡Ë¤¬µÜ°æÆ¶¡Ê¥¯¥ó¥¸¥ç¥ó¥É¥ó¡Ë¤Î°Â²È¡ÊÆÃ¼ì¾ðÊóµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬ÈëÌ©°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë°ìÈÌ²È²°¡Ë¤Ç½Æ¤Î°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¡£¼Ò²ñ¤Îº®Íð¤ÎÃæ¡¢½ÆÀ¼¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿ËÑÀµô¦À¯¸¢¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¶ËÅÙ¤Îº®Íð¤ÎÃæ¤Ç½ÆÀ¼¤Ë¤è¤êËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
Íû¾µÈÕ¤ÈËÑÀµô¦¤ÎÄ¹´ü¼¹¸¢¤Ï¡¢¤½¤Î¸å£·Ç¯Ã±Ç¤À©¡ÊÂè¸Þ¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¡¢£µÇ¯Ã±Ç¤À©¡ÊÂèÏ»¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤È¤¤¤¦·ûÀ¯ÂÎÀ©¤òÀ¸¤ó¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢£±£¹£¸£·Ç¯ÂÎÀ©¤Ç¤¢¤ë£µÇ¯Ã±Ç¤À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ·ûÏÀµÄ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íû´°ÈÏ¡Ê¥¤¡¦¥ï¥ó¥Ü¥à¡Ë¡¿´Ú¹ñ³ØÃæ±û¸¦µæ±¡¶µ¼ø