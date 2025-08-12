◇セ・リーグ 巨人5―0中日（2025年8月12日 東京D）

巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）が12日の中日戦（東京D）でプロ2度目の先発登板。7回2安打無失点とまたも好投し、自身2連勝となるプロ2勝目（1敗）をマークした。

この日も同学年の岸田とバッテリーを組み、中5日となるマウンドへ。

初回、いきなり1番・ブライトに二塁打を打たれ、犠打、死球、四球で1死満塁のピンチを招いたが、ここでマウンドに来た三塁手・坂本から強い表情と口調で喝を入れられると、これで目を覚ましたようにチェイビスを遊ゴロ併殺打に打ち取って無失点。2回、3回、4回と3者凡退に仕留めるなど、完全に立ち直った。

味方打線も3回に敵失で先制すると、キャベッジの適時二塁打と岸田の5号2ランで一挙4点先取して援護。森田はプロ初の7回マウンドにも向かった。

初回にも四球を与えた先頭の4番・細川を四球で塁に出し、1死後、石伊に初回ブライト以来の安打となる左前打されて一、二塁となったが、岡林と山本を連続三振に仕留めてこの回も無失点。ベンチに戻ると、阿部慎之助監督（46）とグータッチを交わして降板となった。

投球内容は7回で打者26人に対して97球を投げ、2安打無失点。6三振を奪い、3四球＆1死球を与え、直球の最速は147キロだった。

2023年ドラフト2位で巨人入り。新人だった昨季は4月に左肘手術を受けた影響で1軍登板がなかったが、プロ初先発となった6日のヤクルト戦（東京D）では6回2安打無失点と一度も三塁を踏ませない快投で待望のプロ初勝利をマークした。

プロ初登板だった7月31日の中日戦（バンテリンD）では6―6の延長10回に8番手として登板し、最初の打者を初球で打ち取った二飛を湯浅が落球する失策で無死二塁。申告敬遠、犠打、申告敬遠で1死満塁となってから犠飛でサヨナラ負けと無安打1失点（自責0）で敗戦投手となっていたが、その中日相手の初先発できっちり抑えた。

なお、森田はこれでデビューから4試合（うち先発2度）に投げ、合計15イニングを4安打1失点（自責0）。いまだ防御率0.00が続いている。

▼森田 初回粘り切れたのが大きかったです。先頭への四球など反省して次につなげたいと思います。