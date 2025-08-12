◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日（12日、東京ドーム）

4位に浮上した中日の先発は大野雄大投手です。自身4連勝と調子がよく、前回7月29日に巨人戦で投げたときにも6回5失点ながら、打線の援護もあり、白星を挙げています。巨人は先発2戦目の左腕、森田駿哉投手。前回のヤクルト戦では村上宗隆選手にインハイを投げ込んだりと、度胸あるピッチングを見せていましたが、この日も、中日のクリーンアップ相手に強気で攻め込めるか注目です。

解説は野村謙二郎さん。

「両左腕の投げ合いも注目ですが、5回の時点でどちらが有利に立っているかで変わってくるかなと思います。中日が勝っていれば、勝ちパターンが出てきて、巨人には厳しくなる。巨人が勝っていれば、6回7回をどうするのかですごく悩むところなのかなと思います」と継投が見どころだと語りました。

「中日はボスラーと細川の感じがすごくよくなっている。点も取れているので、大野はすごい気分的にも楽。1点取られても、逆転してくれる、という気持ちで投げられるのは違う。あとは、すごく動いても来たりするのでね、思い切った盗塁とかで。これも去年にはないところですね」

プレーボールは午後6時です。