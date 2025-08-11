今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第96話が11日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、三星百貨店を辞めて独立した嵩（北村匠海）は独創漫画派という集団に所属し、そこで割り振られた仕事をこなしていたが、決して順調とは言えなかった。嵩を支えるため、のぶ（今田美桜）は鉄子（戸田恵子）に秘書を続けさせてほしいと頭を下げる。そんな中、八木（妻夫木聡）の店で自分の漫画は大衆受けしないと愚痴る嵩。八木は大衆にこびずに嵩らしいものを書けばいいのだと諭す。

八木の変化した様子と「ショップ」にネットも注目した。

X（旧ツイッター）には「嵩さんかわええ…」「人の話よりうなぎかよ」「なんか感じ悪い〜」「辛口中山さん」「あれ？ボツ？w」「黄桜カッパみたいなイラスト」「編集者くせものやな」「連載なくなった…」「幻の名犬ボン」「八木さん随分印象かわった」「八木おじさんいつのまにか立派な店を持って…」「八木さん、お店の雇われ店長になってるのか」「コットンセンターって、今のサンリオですやん」「八木さんのチクチク言葉、的確」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。