¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë¡¢¡Öº¸Éª¤Îð×ÂÓÂ»½ý¡×¤Ë¤è¤êÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆó·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢Ãæ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï£¹Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ù¥öÃ«¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè£±ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¡¢Âè£²ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÇëÈø¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆ±Àï¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹çÁ°¤ËÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌµÍý¤»¤º¡¢´°¤Ú¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èà£Ç¤Î¼çË¤á¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÁ°Æü£¹Æü¤Ë¤â²¬ËÜ¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¼ÂÀï¤ËÆþ¤ë¤È²¿¤«¤·¤é¤Î»Ù¾ã¤Ï½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Â¿¾¯¤Ï½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÌµÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£