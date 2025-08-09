この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【資産運用】億超えの人はこれを買う！資産を溶かす前にこの動画を見てください！』と題した動画で、不動産投資における“家賃保証付き物件”の裏側とリスクについて徹底解説した。動画の冒頭で宮脇氏は、「資産を溶かす前に、見ておかないと手遅れになります。大切な数千万円とか数億円を投資するので、裏取りはしっかりして損はないですよね」と視聴者に資産保全の重要性を強く訴えた。



動画では、表面上“保証付き”と謳われている物件には、売れ残りのリスクや自転車創業による危険、さらに悪質な場合にはポンジスキームといった詐欺的手法が潜んでいるケースがあると指摘。宮脇氏は「市場の平均利回りが5%なのに、10%を保証しますと言われたら、『誰が5%分を負担しているのか』と疑うべき」とし、「実態に基づいた数字なのか、その根拠は何なのかを冷静に見極めて」と呼びかけた。



実際に、家賃保証付き物件には「見せかけの値引き」や「自転車創業的な資金繰り」、「資金持ち逃げ」「買取保証を名目にした実質的な無担保融資」など複雑な仕組みが隠されているという。特に、「10年後に買い取ります」「高利回りを保証します」と言いながら、契約書にはデベロッパーが逃げられる“抜け道”が多数仕込まれている場合も多いとし、「大手デベロッパーでも倒産リスクは十分ある。上場企業やブランドだけを過信しないように」と警鐘を鳴らした。



さらに宮脇氏は「不動産の本質は、立地と実需。家賃保証や割引の“宣伝文句”より、本当にそのエリアに賃貸需要があるか、自分で現地調査するべき」と力説。「契約書もAIや弁護士を使って十分に精査を。数千万円、数億円単位の投資だから、そこに手間を惜しんではダメ」と慎重な裏取りの必要性を説く。



動画の締めくくりで宮脇氏は、「海外不動産投資こそ、資産保全の観点が最重要」と改めて強調。「もし興味があるなら、専門家コミュニティや信頼できるエージェントにつながるのも有効。『情報を制するものが投資を制する』ので、今後も正しい知識を持って備えていきましょう」と視聴者へエールを贈って、動画を締めた。