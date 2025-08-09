8月に入り、全国各地で40℃超えを観測するなど、うだるような暑さが続いています。こんなに暑いと「お出かけスポット」にも困ってしまうもの。特に、学生のお子さんやお孫さんがいるご家庭は、夏休み真っ盛り。「外には出たくないけれど、家にいるのも限界……」そこでおすすめしたいのが「温浴施設」です。今回はニフティ温泉の調査をもとに、「この夏家族で行きたい温浴施設ランキング」トップ3を紹介します。

8月に入り、夏真っ盛り。JNNによると、5日には群馬・伊勢崎市で41.6℃を記録し、国内観測史上1位を更新。東京・青梅市でも40℃超えを観測するなど、全国各地でうだるような暑さが続いています。

ご家族連れなら、現在夏休み真っ盛り。子どもたちと出かけようにも、場所選びに困っているという人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ニフティ温泉が行った調査結果※をもとに、「この夏家族で行きたい温浴施設ランキング」トップ3※を紹介します。

※ 全国の温浴施設のなかから、温泉・スパの専門家の助言を参考に、日帰り利用が可能な20施設を編集部で選定。「ファミリー」「カップル」「ソロ活」「サウナ」の4つの目的別に投票を行い、その結果を集計して順位を決定したもの。

第3位：永山健康ランド 竹取の湯（東京都）

第3位にランクインしたのは、東京都多摩市にある「永山健康ランド 竹取の湯」。

家族連れにおすすめなポイントは、お子様に飽きのこない工夫が目白押しな点。キッズスペースは広々として、おもちゃや遊具が豊富。子どもはメダルゲーム用のコインやUFOキャッチャー券が無料でプレゼントされるそうです。

マンガコーナーでは名作から話題作まで、2万冊のマンガが読み放題。6階の「永山コパボウル」にも外に出ずとも直接アクセス可能で、館内着のままボウリングや卓球を楽しむことができます。大人にとっても魅力あふれるスポットです。

肝心のお風呂も炭酸風呂や寝ころび湯など種類豊富で、広々ゆったりできます。

同所は京王永山駅から徒歩1分とアクセスもよく、館内着・タオル・アメニティも無料であることから、汗をかかずに手ぶらで入館可能なのも嬉しいポイント。翌朝8時半までオープンしているため、“夜行性”の方やカップルにもおすすめです。

住所：東京都多摩市永山1-3-4 ヒューマックスパビリオン永山3F〜5F

アクセス：京王線・小田急線「永山駅」から徒歩1分

営業時間：朝9:00〜翌朝8:30

利用料金：〈平日〉2,600円、〈土日祝〉3,000円

※ 竹取会員、シニア会員は割引あり。

※ その他詳細は公式HPを参照のこと。

第2位は、甲子園球場約44個分の巨大レジャー＆スパリゾート

第2位：ASOBIYUKU 京都るり渓温泉（京都府）

第2位にランクインしたのは、京都府南丹市にある「ASOBIYUKU 京都るり渓温泉（旧 REST RESORT）」。

同所は今年4月にリニューアルオープンしたばかりで、敷地面積はなんと約170ヘクタール。甲子園球場約44個分もの広大な敷地には、大浴場から温水プール、グランピング、イルミネーションにいたるまで、「遊ぶ・泊まる・癒す・食べる」というすべてのアクティビティが詰まっています。

なかでも「遊ぶ」が充実しており、夏の期間は親子で四輪バギーやカヤック、アスレチックを楽しむことができます。室内の「へやあそび」も豊富で、広々とした砂場ゾーン「あそサンドパーク」や「おままごとハウス」、車のおもちゃがいっぱい集まった「のりものランド」など、大人でもワクワクしてしまうラインナップ。これなら、暑くて外に出られなくても問題ありません。

温泉は、通常の内湯に加え、水着で入る男女混浴の「水着温泉」や「温泉プール」も用意。家族みんなで1日中楽しむことができる施設です。

住所：京都府南丹市園部町大河内広谷1-14

アクセス：能勢電鉄日生線 日生中央駅より無料送迎バス（約35分）、またはJR嵯峨野線 園部駅より無料送迎バス（約30分）

営業時間：7:00〜23:30（最終受付23:00）

利用料金：【日帰り温泉】〈平日〉800円、〈土日祝〉950円

※ 岩盤浴エリア、酵素風呂、水着レンタルなどには別途料金がかかります。

※ その他詳細は公式HPを参照のこと。

第1位に輝いたのは、神奈川県横浜市にある「港北天然温泉ゆったりCoco」。

同所は横浜市営地下鉄「センター北駅」「センター南駅」より徒歩5分のところにあるショッピングセンター「港北みなも」内にあり、お買い物前後に立ち寄れるのが魅力。源泉かけ流し温泉や炭酸泉、マッサージバス、ハーブ湯など充実したラインナップで、疲れたママ・パパの心身を癒してくれます。

カラフルなボールプールにポンドソファ※など、子どもがワクワクする仕掛けもたくさん。「ゆったりパーク」は、ヨギボーやハンモックが置かれており、寝ころびスペースが充実。マンガも多く、子どもから大人まで、入浴後の心身をリラックスさせてくれます。

※ ポンドソファ……ポンド（池）のように、曲線だけで構成されたソファ。なかに入って遊んだりくつろいだりできる。

住所：神奈川県横浜市都筑区中川中央2-7-1 港北みなも3階

アクセス：横浜市営地下鉄センター北、センター南各駅より徒歩5分

営業時間：【温浴】10:00〜24:00（最終入館23:00）

利用料金：〈平日〉1,100円、〈土日祝〉1,500円

※ その他詳細は公式HPを参照のこと。

以上、トップ3を見てきました。

たかが「スーパー銭湯」と侮るなかれ。今回取り上げた施設をはじめ、温浴施設にはお風呂だけでなく、読書に食事にアクティビティにと、休日をまるっと楽しむことができるスポットが少なくありません。

ぜひ今度の休日は、家族でのんびりお出かけしてみてはいかがでしょうか。

