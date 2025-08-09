22年10月に芸能界を引退した黒木啓司さん（45）の妻で実業家の宮崎麗果さん（37）が8日にインスタグラムのストーリーズを更新。飛行機内で起きた出来事を明かした。

宮崎さんは「ショックすぎる出来事」と書き出し「ハワイ行きの飛行機の中で赤ちゃん（11ヶ月）が（いつものことなんですが）寝る前の少し泣くがあって。そしたら同じ列のお客様がうるさいからどうにかしてくれ。音に敏感だから、席変えてくれ。一回起こされて、また眠るのが難しいから弁償してほしい と猛烈に私たちにも、CAさんにも怒り出し」と機内での出来事をつづった。

さらに「とてつもなく申し訳ない。なんとも言えない気持ちになり。立ってお辞儀で謝罪すること以外できなかったのですが。ずっとその後も怒ってて」と状況を説明し「けどね、、ちょっと待って 私たちだって周りの方だって同じお金払ってる。弁償って何?なんで子連れで飛行機乗ってはダメなの」と思いを吐露した。

また「こっちだって最大限準備して乗ってる 泣き止んで欲しいと思ってるのは親が1番思ってるはず」とつづり「なんで飛行機で子供がいると毎回こんなに緊張したりしないといけないの!!もう少し優しい世界になれないのかな。自分も一回は赤ちゃんだったはずなんですが、、w」と記した。