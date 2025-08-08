脳科学者・茂木健一郎が語る「夢が色あせるからこそ素晴らしい」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「#脳教室 『夢』を色褪せさせるためにも、『努力』せよ！」と題した動画で脳科学者の茂木健一郎氏が登場し、“夢と努力”について独自の視点から語った。
茂木氏は冒頭、「皆さん夢って何だと思います? 夢をね 実現するってよく言うけど 実際には夢実現しないでしょ」と語り、夢を持ち続けることの楽しさに言及。「実現しない方がなんか楽しみだったりするじゃん」「実現しないからこそ夢は夢だみたいなところってあるでしょ」と、夢は叶わないからこそ特別な存在であるという見方を示した。
一方で、「でもさ、努力してみようよ」「努力して夢実現してみようよ」と視聴者に呼びかけ、夢を実現することで人生や自分自身が確実に変化することを強調。それでも「だけどね実現した夢は必ず色あせてるんですよ」と、叶った夢は待ち望んでいた時よりも輝きが失われることにも触れた。
茂木氏は「楽しみ待っていた夢に比べたら（叶った夢は）色あせてる」としつつ、「でも夢が色あせるからこそ素晴らしいんじゃないの」「だって夢が色あせたらそれは自分の一部になるんだよ」と、その“色あせ”こそ成長の証だと説いた。さらに「努力っていうのは夢を色あせるためにこそ努力してる そう考えたらなんか夢色あせたくないか 実現してみよう」と、努力の本質を新たな観点から提示した。
動画の締めくくりでは、「実現してみよう」と改めて視聴者を鼓舞し、夢を追うことへの前向きな姿勢を促した。
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。