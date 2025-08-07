「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（7月31日（木）〜8月6日（水））注目した数字をご紹介します。

20ドル

フォックス、D2C配信サービス「FOX One」を開始

フォックス（Fox Corporation）は、新たなD2C型ストリーミングサービス「フォックスワン（FOX One）」を開始した。価格は月額19.99ドル（約2890円）で、既存の有料テレビ契約者には無料で提供される。フォックスワンでは、NFLやMLBなどのライブスポーツ中継のほか、フォックスの放送ネットワーク全体のコンテンツが視聴可能だ（cnbc.com）。

1億100万ドル

ピーコック、Q2損失が1億100万ドルに縮小

NBCユニバーサルのストリーミングサービス「ピーコック（Peacock）」は、2025年第2四半期の損失を1億100万ドル（約146億4500万円）まで圧縮し、前年同期の3億4800万ドル（約504億6000万円）から大きく改善した。加入者数は前四半期と変わらず4100万人で横ばいとなったが、売上高は12億ドル（約1740億円）で、前年同期比で2億ドル（約290億円）の増加となった（hollywoodreporter.com）。

18％

ロク、プラットフォーム収益がQ2で9億7600万ドルに成長

ロク（Roku）は2025年第2四半期において、プラットフォーム収益が前年同期比18％増の9億7600万ドル（約1415億2000万円）となり、市場予想を上回った。同四半期の総売上は11億1000万ドル（約1609億5000万円）、純利益は1050万ドル（約15億2250万円）で、赤字予想を覆し黒字を確保した（variety.com）。［原文：Future of TV Briefing: 5 reasons CTV’s ROI comes up short for advertisers］編集／坂本凪沙