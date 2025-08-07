【Numbers to know】DIGIDAY編（7/31〜8/6）：FOX、月20ドルの新 ストリーミング を開始 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（7月31日（木）〜8月6日（水））注目した数字をご紹介します。
20ドル
フォックス、D2C配信サービス「FOX One」を開始フォックス（Fox Corporation）は、新たなD2C型ストリーミングサービス「フォックスワン（FOX One）」を開始した。価格は月額19.99ドル（約2890円）で、既存の有料テレビ契約者には無料で提供される。フォックスワンでは、NFLやMLBなどのライブスポーツ中継のほか、フォックスの放送ネットワーク全体のコンテンツが視聴可能だ（cnbc.com）。
1億100万ドル
ピーコック、Q2損失が1億100万ドルに縮小NBCユニバーサルのストリーミングサービス「ピーコック（Peacock）」は、2025年第2四半期の損失を1億100万ドル（約146億4500万円）まで圧縮し、前年同期の3億4800万ドル（約504億6000万円）から大きく改善した。加入者数は前四半期と変わらず4100万人で横ばいとなったが、売上高は12億ドル（約1740億円）で、前年同期比で2億ドル（約290億円）の増加となった（hollywoodreporter.com）。
18％