バンダイナムコ「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」/ 「マリオット ボンヴォイ戦略発表会」を実施【まとめ記事】

©創通・サンライズ大阪・関西万博に登場した「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」は、バンダイナムコホールディングスが展開する“未来社会と共生”をテーマにした体験型パビリオンだ。「宇宙での暮らし」や「未来技術」といったガンダムシリーズの世界観を活かし、SDGsのその先を見据えた社会の在り方を、ガンダムとともに来場者と考える場となっている。

■コードレスでどこでも使える!ソーラー搭載のLEDスタンドライトサンワサプライ株式会社は、屋外での設置が可能な多機能高輝度LED投光器「LED-FL3」を発売した。充電式で、USB充電およびソーラー充電ができる。三脚付きで高さ調整や照射範囲の変更が自由自在だ。また、便利な収納バッグ付きで持ち運びも簡単にできる。3000ルーメンの高輝度LEDで、暗闇でも広範囲をしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保する。強・中・弱の3段階の明るさ調整ができる。LEDを取り外せば作業灯としても使用できる。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できる。フックで吊るしたり、マグネット取り付けにも対応している。■大人気、超スリムに収納できる!スティック型折りたたみ脚立に、待望の4段タイプサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、軽量かつ頑丈設計、超スリムに収納できるスティック型折りたたみ4段脚立「150-SNCSTL62」を発売した。本製品は、わずか約5.4kgという軽量設計。取っ手付きなので、女性や高齢者でも片手で簡単に持ち運べる。折りたたみ時はわずか7cmの薄さになり、収納時や車載時にもかさばらない。従来の3段脚立では届きにくかった場所も、この4段タイプならラクにアクセスできる。高所の棚や天井、照明器具のメンテナンスなど、幅広い用途に対応。家庭でもオフィスでも活躍する1台だ。■aora、藤沢市「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン」で歩いて環境貢献できるアプリ「Pucre」活用。ゼロカーボンシティの実現目指すaora株式会社は、Fujisawa SSTコンソーシアム(代表会員:パナソニックグループ)と連携し、「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン(以下、Fujisawa SST)」にて、歩くなどの日常の活動でポイントを受け取り、環境に貢献できるアプリ「Pucre」によるカーボンニュートラルに向けたマイクロカーボンクレジット運用の実証を2025年8月1日より開始することを発表した。