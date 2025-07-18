¼Âºß¤¹¤ë¼ö¤¤¤Î¿Í·Á¡È¥¢¥Ê¥Ù¥ë¡É¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬µÞÀÂ¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ö»àÎî´Û¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥â¥Ç¥ë
¼Âºß¤¹¤ë¼ö¤¤¤Î¿Í·Á¡È¥¢¥Ê¥Ù¥ë¡É¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´Îî¸¦µæ²È¤Î¥À¥ó¡¦¥ê¥Ù¥é»á¤¬¡¢Á´ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡ÖDevils on the Run Tour¡×Ãæ¤Ë54ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¡¢¸Î¥¨¥É¡õ¥í¥ì¥¤¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥óÉ×ºÊ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿´Îî¸¦µæ¶¨²ñ¡ÊNESPR¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢É×ºÊ¤Î¼«ÂðÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ª¥«¥ë¥ÈÇîÊª´Û¤Ç¥¢¥Ê¥Ù¥ë¿Í·Á¤Î¼ç¤Ê´ÉÍý¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥Ê¥Ù¥ë¿Í·Á¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥¨¥ë¤Î³¨ËÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥é¥¬¥Ç¥£¡¦¥¢¥ó¡×¿Í·Á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£1970Ç¯Âå¤Ë¥³¥Í¥Æ¥£¥«¥Ã¥È½£¤Î´Ç¸î»Õ¥É¥Ê¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤¿¡£ÎîÇÞ»Õ¤Ï6ºÐ¤Î¾¯½÷¤ÎÎî¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¥¦¥©¡¼¥ì¥óÉ×ºÊ¤¬¡Ö°ËâØá¤¡×¤ÈÃÇÄê¡£¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤ËÉõ°õ¤·¤¿¡£
¥¦¥©¡¼¥ì¥óÉ×ºÊ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿Í·Á¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥¥Ã¥¯¡¦¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡ÊÀº¿ÀÅªÀÚ¤ê½ý¡Ë¡×¤òÍ¿¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢·ù¤¦Áê¼ê¤Ë½Ð·ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±Ç²è¡Ö»àÎî´Û¡×¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ãøºî¸¢¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ê¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥Ù¥ë »àÎî´Û¤Î¿Í·Á¡×¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥Ù¥ë »àÎî¿Í·Á¤ÎÃÂÀ¸¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥Ù¥ë »àÎîÇîÊª´Û¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¡¢¥Û¥é¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£¡Ö»àÎî´Û¡×¡Ê2013Ç¯¡Ë¤ä¡Ö»àÎî´Û ¥¨¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É»ö·ï¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥é¡¦¥è¥í¡¼¥Ê¡Áµã¤¯½÷¡Á¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ö»àÎî´Û °Ëâ¤Î¤»¤¤¤Ê¤é¡¢Ìµºá¡£¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¡Ö»àÎî´Û ºÇ¸å¤Îµ·¼°¡×¤Ïº£Ç¯10·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£
Æ±»á¤Ï¡¢¸Î¥¨¥É¡õ¥í¥ì¥¤¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥óÉ×ºÊ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿´Îî¸¦µæ¶¨²ñ¡ÊNESPR¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢É×ºÊ¤Î¼«ÂðÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ª¥«¥ë¥ÈÇîÊª´Û¤Ç¥¢¥Ê¥Ù¥ë¿Í·Á¤Î¼ç¤Ê´ÉÍý¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥Ê¥Ù¥ë¿Í·Á¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥¨¥ë¤Î³¨ËÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥é¥¬¥Ç¥£¡¦¥¢¥ó¡×¿Í·Á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£1970Ç¯Âå¤Ë¥³¥Í¥Æ¥£¥«¥Ã¥È½£¤Î´Ç¸î»Õ¥É¥Ê¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤¿¡£ÎîÇÞ»Õ¤Ï6ºÐ¤Î¾¯½÷¤ÎÎî¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¥¦¥©¡¼¥ì¥óÉ×ºÊ¤¬¡Ö°ËâØá¤¡×¤ÈÃÇÄê¡£¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤ËÉõ°õ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ö»àÎî´Û¡×¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ãøºî¸¢¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ê¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥Ù¥ë »àÎî´Û¤Î¿Í·Á¡×¡Ê2014Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥Ù¥ë »àÎî¿Í·Á¤ÎÃÂÀ¸¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥Ù¥ë »àÎîÇîÊª´Û¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¡¢¥Û¥é¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£¡Ö»àÎî´Û¡×¡Ê2013Ç¯¡Ë¤ä¡Ö»àÎî´Û ¥¨¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É»ö·ï¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥é¡¦¥è¥í¡¼¥Ê¡Áµã¤¯½÷¡Á¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ö»àÎî´Û °Ëâ¤Î¤»¤¤¤Ê¤é¡¢Ìµºá¡£¡×¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¡Ö»àÎî´Û ºÇ¸å¤Îµ·¼°¡×¤Ïº£Ç¯10·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£