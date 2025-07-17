²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦ÊÒ²¬²æáÄ¤µ¤ó¤¬ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¡¡¾¾ÃÝ¤¬È¯É½
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï£±£·Æü¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬²æáÄ¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤¬¤È¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬£µ·î£±£±Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££¹£°ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö°äÂ²¤Ë¤Æ¿·â³ÍöËß²ñ¤òºÑ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Ä¤Ìä¡¢¤´¹áÅµ¡¢¤´¶¡²Ö¤Ï¤´¼Âà¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡²æáÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢£±£¹£³£µÇ¯£±·î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç½½»°ÂåÌÜÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤ÎÄ¹ÃË¡££±£¹£´£°Ç¯£±£°·î¤ËÂçºå¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¡Ö¶áº¢¡¡²Ï¸¶¤ÎÃ£°ú¡×¤Î¤ª¤Ä¤ë¤ÇÊÒ²¬½¨¸ø¡Ê¤Ò¤Ç¤¤ß¡Ë¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡£·£±Ç¯£²·î¤ËÂçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÆó·îÆ²¡×ÎÉÊÛÂçÁÎÀµ¡¢Â¾¤Ç¡Ö¸ÞÂåÌÜÊÒ²¬²æáÄ¡×¤ò½±Ì¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÏ¯¡¹¤¿¤ë¤»¤ê¤Õ²ó¤·¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÉñÂæ»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¿Í¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤ò±Ç¤¹¼¢Ì£¤Ë¤¸¤à±éµ»¤Ç¡¢Î©Ìò¤È¤·¤Æ¾åÊý²ÎÉñ´ì¤«¤é¹¾¸Í²ÎÉñ´ì¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ò¶Ð¤á¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ã¤º¢¡¢ÆóÂåÌÜÈø¾å¾¾ÎÐ¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹¾¸Í¤Î¹Ó»ö¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ø¼Ö°ú¡Ù¤ÎÇß²¦´Ý¤Ê¤É¤â±é¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸åÇ¯¤Ï¡Ö¾åÊý²ÎÉñ´ì¤Î·Ñ¾µ¤ËÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡Ø¾åÊý²ÎÉñ´ì²ñ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¾åÊý¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î»ØÆ³¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´ØÀ¾¤Ë¤ª¤±¤ë³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ø²ÎÉñ´ì´Õ¾Þ¶µ¼¼¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÎÉñ´ì´ÑµÒ¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢£²£°Ç¯£²·î¤Ë²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½½»°À¤ÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌçÆó½½¼·²ó´÷ÄÉÁ±¶¸¸À¡ÖÈ¬¿Ø¼é¸î¾ë¡×¤Ç±é¤¸¤¿º´Æ£ÀµÀ¶¤À¤Ã¤¿¡£