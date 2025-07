サンリオが、パラアルペンスキーの村岡桃佳選手とスポンサー契約を締結。

今後、村岡選手のユニフォームにはサンリオのロゴと「ハローキティ」がデザインされます。

サンリオ「パラアルペンスキー 村岡桃佳選手」スポンサー契約締結

サンリオがスポンサー契約を締結した、平昌2018パラリンピックで大回転優勝を含む出場5種目全てで表彰台に上がり、冬季パラリンピックにおける日本人選手史上最年少の金メダルを獲得した村岡桃佳選手。

2019年春からはパラ陸上競技短距離にも本格的に取り組み、東京2020パラリンピックに出場、6位入賞を果たしました。

北京2022パラリンピックでは、金メダル3個、銀メダル1個を獲得。

ミラノ・コルティナ2026パラリンピックでもメダル獲得が期待されるトップアスリートの一人です。

挑戦し続ける姿を通して、世界中の人々に勇気や笑顔を届ける村岡選手の姿に、サンリオが掲げるビジョン「One World, Connecting Smiles.」(一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく)が共鳴したことから、このたびスポンサー契約を締結。

今後、村岡選手のユニフォームにはサンリオのロゴとハローキティがデザインされます。

村岡桃佳(むらおか ももか)選手からのコメント

私の人生は、サンリオと共に歩んできたと言っても過言ではないほど、ハローキティやポチャッコをはじめとするキャラクターたちが大好きです。

今回、スポンサー契約を結んでいただけたことは、本当に嬉しく、光栄に思っております。

世界中で活躍するキャラクターに負けないくらい、私も世界で羽ばたく選手になりたいと思っています。

これからもキャラクターからパワーをもらいながら、競技人生を共に歩んでいきたいです。

全力で競技に取り組んでまいりますので、ぜひ応援いただけたら嬉しいです。

村岡桃佳選手について

生年月日:1997年3月3日

出身地:埼玉県深谷市

競技:パラアルペンスキー

所属:トヨタ自動車

4歳の時に病気の影響で車いすでの生活となった村岡桃佳選手。

小学校3年時にチェアスキーと出会い、中学2年時に競技スキーの世界へ入り、17歳で日本代表に初選出されました。

ソチパラリンピックに出場し、大回転で5位入賞。

日本選手団の旗手を務めた平昌パラリンピックでは、大回転優勝を含む出場5種目全てで表彰台に上がり、冬季パラリンピックにおける日本人選手史上最年少の金メダル、また日本人選手最多、1大会5個のメダルを手にされました。

2019年春からはパラ陸上競技短距離にも本格的に取り組み、東京2020パラリンピックに出場、6位入賞を果たしました。

日本選手団の主将として出場した北京パラリンピックでは、金メダル3個、銀メダル1個を獲得。

冬季パラリンピックにおける通算4個の金メダルは、日本選手で単独最多となりました。

主な戦績

パラアルペンスキー・2014年 ソチパラリンピック 大回転 5位・2015年 世界選手権大会(カナダ) 滑降2位、大回転3位・2017年 世界選手権大会(イタリア) 滑降3位、スーパー大回転3位、大回転3位・2018年 平昌パラリンピック 滑降2位、スーパー大回転3位、スーパー複合3位、大回転 優勝、回転2位・2019年 世界選手権大会(スロベニア/イタリア) 大回転 優勝、回転2位、滑降3位、スーパー大回転2位、スーパー複合 優勝/IPCアルペンスキーワールドカップ 年間総合優勝・2022年 北京パラリンピック 滑降 優勝、スーパー大回転 優勝、スーパー複合2位、大回転 優勝・2025年 世界選手権大会(スロベニア) 大回転 優勝パラ陸上競技・2021年 日本パラ陸上選手権 100M T54 優勝、400M T54 優勝/東京パラリンピック 100M T54 6位入賞・2022年 日本パラ陸上選手権 100M T54 優勝・2023年 日本パラ陸上選手権 100m T54 優勝、400m T54 優勝/パリ世界パラ陸上競技選手権大会 100m T54 7位・2024年 神戸世界パラ陸上競技選手権大会 100m T54 6位

村岡選手のユニフォームにサンリオのロゴとハローキティをデザイン。

サンリオが締結した「パラアルペンスキー 村岡桃佳選手」とのスポンサー契約の紹介でした。

© 2025 SANRIO CO., LTD. 著作:(株)サンリオ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユニフォームにロゴと「ハローキティ」をデザイン!サンリオ「パラアルペンスキー 村岡桃佳選手」スポンサー契約締結 appeared first on Dtimes.