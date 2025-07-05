¥Ï¥Þ¥¹¡¢¥¬¥¶ÄäÀï°Æ¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê²óÅú¡×Ãç²ð¹ñ¤ËÄó½Ð¡ÈÄ¾¤Á¤Ë¸ò¾Ä¹Ô¤¦ÍÑ°Õ¡É
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÄäÀï°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï4Æü¡¢Ãç²ð¹ñ¤Ë¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê²óÅú¡×¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤Ï4Æü¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Î60Æü´Ö¤ÎÄäÀï°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãç²ð¹ñ¤Ë¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê²óÅú¡×¤òÄó½Ð¤·¡¢Ä¾¤Á¤Ë¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅì¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄäÀï°Æ¤Ç¤Ï¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤¬¿Í¼Á10¿Í¤È18¿Í¤Î°äÂÎ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÄäÀï°Æ¤Ë°ìÉô¤Î½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤Æ²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢60Æü´Ö¤ÎÄäÀï´ü´Ö½ªÎ»¸å¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÀïÆ®¤òºÆ³«¤·¤Ê¤¤ÊÝ¾Ú¤ä¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç»Ù±çÊª»ñ¤ÎÇÛµë¤ò¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼çÆ³¤Î¡Ö¥¬¥¶¿ÍÆ»ºâÃÄ¡×¤ÎÅ±Âà¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤ÏÄäÀï°Æ¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤Î²óÅú¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï7Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Çº£¸å¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£