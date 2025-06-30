Ãæ¹ñ¤«¤é¶âÁ¬¼õÎÎ¤·ÂæÏÑ¤Ç·³¿Í¼è¤ê¹þ¤ß Ãæ¹ñ¤´¤Þ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÄ¨Ìò10Ç¯6·î¤ÎÈ½·è
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¤«¤é¶âÁ¬¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÇÁÈ¿¥¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤´¤Þ¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃË¤é10¿Í¤¬¹ñ²È°ÂÁ´Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Îº¹¤·Ìá¤·¿³¤Ç¡¢ÂæÏÑÂæËÌÃÏÊýË¡±¡¡ÊÃÏºÛ¡Ë¤Ï30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò10Ç¯6·î¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï2020Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤´¤Þ¤Î¸ø±é¤Îµ¡²ñ¤òµá¤á¤ÆÃæ¹ñ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ðÊó¹©ºî°÷¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¿ÍÊª¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ç»Ô¾ì¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤Î»ñ¶â¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â570ËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó2800Ëü±ß¡ËÍ¾¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï22Ç¯¤Ë¤ÏÂæËÌ»Ô»ÎÎÓ¶è¤ÇÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤ÆÁÈ¿¥¤ÎµòÅÀ¤È¤·¡¢ÂàÌò¡¦¸½Ìò·³¿Í¡¢³¤ÍÎ°Ñ°÷²ñ³¤½ä½ð¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡ËÂâ°÷¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤é¤Î·³¿Í¤ä³¤½ä½ðÂâ°÷¤òÄÌ¤¸¡¢°û¿©¤Ë¤è¤ë¤â¤Æ¤Ê¤·¤ä¶âÁ¬Êó½·¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸½Ìò·³¿Í¤ÎÆ±Î½¤äÍ§¿Í¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£·³¿Í¤ä¤½¤ÎÍ§¿Í7¿Í¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¡¢11¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑÂæËÌÃÏÊý¸¡»¡½ð¡ÊÃÏ¸¡¡Ë¤Ï23Ç¯11·î¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃË¤é10¿Í¤ò¹ñ²È°ÂÁ´Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£ÂæËÌÃÏºÛ¤ÏÃË¤é¤¬¹ñ²Èµ¡Ì©¤ÎÃµ¤ê½Ð¤·¤ä°ú¤ÅÏ¤·¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´É³í°ã¤¤¡×È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢ÂæÏÑ¹âÅùË¡±¡¡Ê¹âºÛ¡Ë¤Ë¿³Íý¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹âºÛ¤Ïµ¯ÁÊ¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÈ¯Å¸¡×¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢È½·è¤òÇË´þ¤·¤ÆÃÏºÛ¤Ëº¹¤·Ìá¤·¤¿¡£
ÂæËÌÃÏºÛ¤Ïº¹¤·Ìá¤·¿³¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃË¤ÎÂ¾9¿Í¤Ë¤âÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡ÊÎÓÄ¹½ç¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï2020Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤´¤Þ¤Î¸ø±é¤Îµ¡²ñ¤òµá¤á¤ÆÃæ¹ñ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ðÊó¹©ºî°÷¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¿ÍÊª¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ç»Ô¾ì¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤Î»ñ¶â¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â570ËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó2800Ëü±ß¡ËÍ¾¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï22Ç¯¤Ë¤ÏÂæËÌ»Ô»ÎÎÓ¶è¤ÇÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤ÆÁÈ¿¥¤ÎµòÅÀ¤È¤·¡¢ÂàÌò¡¦¸½Ìò·³¿Í¡¢³¤ÍÎ°Ñ°÷²ñ³¤½ä½ð¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡ËÂâ°÷¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤é¤Î·³¿Í¤ä³¤½ä½ðÂâ°÷¤òÄÌ¤¸¡¢°û¿©¤Ë¤è¤ë¤â¤Æ¤Ê¤·¤ä¶âÁ¬Êó½·¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸½Ìò·³¿Í¤ÎÆ±Î½¤äÍ§¿Í¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£·³¿Í¤ä¤½¤ÎÍ§¿Í7¿Í¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÀ®¸ù¤·¡¢11¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
ÂæËÌÃÏºÛ¤Ïº¹¤·Ìá¤·¿³¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃË¤ÎÂ¾9¿Í¤Ë¤âÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡ÊÎÓÄ¹½ç¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë