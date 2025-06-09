Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ò¥¹¥È¥Ã¥×Ãæ¤Ë²¥¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ëº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¡¡SNS¡Ö¸ºÅÀ¥â¥Î¡×¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¡¡¥¿¥Õ¤µ¤Ë¤Ï¹âÉ¾²Á¤â
Æá¿ÜÀîÅ·¿´VS¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê53.5¥¥í°Ê²¼¡Ë1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤ÇÆ±µé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤ËÎ×¤ß¡¢WBAÆ±µé6°Ì¤Î¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Ë3-0¡Ê99-91¡¢99-91¡¢100-90¡Ë¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¡£ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤¬¥Ñ¥ó¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¾ìÆâ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî¤Ï½ª»Ï»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÍ¸úÂÇ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª10²ó¤ÏÎ¾¼Ô¤¬ÂÇ¤Á¤¢¤¦·ãÆ®¤Ë¡£»Ä¤ê30ÉÃ¼êÁ°¡¢¥¯¥ê¥ó¥Á¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬Î¾¼Ô¤ò°ú¤Î¥¤·¤¿¤¬¡¢Î¥¤ìºÝ¤Ë¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤¬Æá¿ÜÀî¤Î´éÌÌ¤Ë±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÆá¿ÜÀî¤âÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Çº¸¼ê¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤â¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤Ë¶¯¤¯Ãí°Õ¡£¾ìÆâ¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Î¾¼Ô¤Ï½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£Å·¿´¤Î¾¡Íø¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿»þ¤â¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤Ï¥°¥é¥Ö¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤ÞÇï¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¾å¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤¬¥é¥Õ²á¤®¤Æ¥¢¥«¥ó¤È»×¤¦¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê°ìÈ¯Æþ¤ì¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Í¤§¡×¡Ö¸ºÅÀ¥â¥Î¤À¤±¤É¤Ê¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î·ö²Þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ö¤ó²ó¤¹¤ä¤ó¡×¡Ö¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î³«»Ï¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë²¥¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬°ú¤Î¥¤·¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç¼ê½Ð¤¹¤Ê¤è¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¤ÎÂÇ¤¿¤ì¶¯¤µ¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÇ¤Á¤¢¤¦»ÑÀª¤Ë¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥óÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡¢¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¤·ÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë