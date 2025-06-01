¡ÖÉÔ¼«Á³¤¹¤®¡×±ÊÌî²ê°ê¤Î¤»¤¤¤ÇÊª¸ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä»ëÄ°¼Ô¤¬¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ÇÊú¤¤¤¿¡È´é¤Î°ãÏÂ´¶¡É
¡¡6·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè8ÏÃ¤«¤éºÇ½ª¾Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢°¤Éô´²¼ç±é¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡£°¤Éô¤¬±é¤¸¤ë¡È·¿ÇË¤ê¤Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡É¤Î²áµî¤È¡¢Áí¹ç±é½ÐÌò¤Î±ÊÌî²ê°ê¤È¤Î¡È¥¹¥¯¡¼¥×¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ø±ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶½Ì£¤Ï¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¼¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´é¤¬Çò¤¹¤®¡×»ëÄ°¼Ô¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù½Ð±é»þ¤Î±ÊÌî²ê°ê
¡Ô±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Î´é¤¬Çò¤¹¤®¤ÆÂæ»ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤ó¡Õ
¡Ô±ÊÌî²ê°ê¡¢È©Çò¤¯¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡©ÉÔ¼«Á³¤¹¤®¡Õ
¡Ô±²Ãæ¤Î±ÊÌî²ê°ê¡¢ ¤¼¤ó¤¼¤ó´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³ÆÍ¤Ã¹þ¤à¤±¤É¤³¤ì¤Û¤ÉÈ©åºÎï¤Ë¸«¤»¤Æ¤ë¤È¥Õ¥Ä¡¼¤Ë³¹Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÉÔ¼«Á³¤À¤è¤Í¡Õ
¡¡SNS¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±ÊÌî¤Î¡ÖÇò¤¹¤®¤ëÈ©¡×¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë²èÌÌ±Û¤·¤Ë¸«¤ë¤È¡¢È©¹Ó¤ì¤ä¥·¥ß¡¢¥·¥ï¤É¤³¤í¤«ÌÓ·ê¤µ¤¨¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢°ìÅÀ¤ÎÆÞ¤ê¤â¤Ê¤¤¡ÖÇò¤¤Æ«´ï¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÆ©¤ÄÌ¤ëÈ©¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÁí¹ç±é½Ð¡×¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤Ç¥¹¥¯¡¼¥×¤òÄÉ¤¦ÌòÊÁ¤À¤±¤Ë¡¢¡È³°²ó¤ê¡ÉÀè¤Ç¤ÎÇò¤µ¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤É¤ËÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼þ°Ï¤«¤éÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Î¶¯Îõ¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ë¡¢´Î¿´¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ò¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡2024Ç¯5·î¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSK-¶¡Ù¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿±ÊÌî¡£ÈþÁÇÈ©¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿CM¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥¹¥ß¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡È¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÈ©¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¡¢À¤¤Î½÷À¤ÎÆ´¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤Åö»þ¤Ë±þ¤¨¤¿¡¢¡ØVoCE¡Ù¤ÎPRµ»ö¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢
¡Úº£¡¢¿´¤«¤é»×¤¦¤Î¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤â¤Ã¤È¤ª»Ð¤µ¤óÀ¤Âå¸þ¤±¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¼ê±þ¤¨¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£º£¤ÎÈ©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢24ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç»È¤¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ÇÌ¤Íè¤ÎÈ©¤¬¤è¤êÈþ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Û
¡ØSK-¶¡Ù¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡Ö±¿Ì¿Åª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÅÄÃæ·½¤È¤ÎÊóÆ»¸å¡¢Èà½÷¤Î¡ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤Î¼áÌÀ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡ØSK-¶¡Ù¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¾ÓÁüºï½ü¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¤ÊÀ¼ÌÀ¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ê§¿¡¤µ¤ì¤Ê¤¤µ¿ÏÇ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£
¡¡ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢·àÃæ¤Ç¤ÎÉÔ¼«Á³¤Ê¤Û¤É¤Î¡ÈÈ©¤ÎÇò¤µ¡É¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Û¤É¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¡ØSK-¶¡Ù¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹¹ð¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¦·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡ÅÄÃæ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï±¿Ì¿¤ò¶¸¤ï¤¹¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£