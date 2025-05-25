『ウマ娘』ライブ6th春公演DAY2 日笠陽子が降臨！オルフェーヴル姿で会場圧倒【セットリストあり】
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』のライブイベント「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」春公演 DAY2が24日、さいたまスーパーアリーナ（埼玉県）で開催された。
【写真】人気衰えない！アリーナ満員 オルフェ＆ドンナ熱唱の『ウマ娘』ライブ
DAY2の出演者は高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、大空直美（タマモクロス役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、天海由梨奈（ミスターシービー役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）。
奥野香耶（ヴィルシーナ役）、秋山実咲（ビリーヴ役）、日笠陽子（オルフェーヴル役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、月城日花（ウインバリアシオン役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、野木奏（デュランダル役）、日比優理香（フェノーメノ役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）、実況は明坂聡美が務めた。
DAY2は、ライブのキービジュアルにも描かれているオルフェーヴル、ジェンティルドンナ役の日笠、芹澤2人が、12曲目で「Ms. VICTORIA」を熱唱。神々しい姿に会場は圧倒されていた。
また、その後も14曲目「以下、勅命」でソロも披露し、会場を盛り上げた。
■セットリスト
M-01. STARTING FORCE
ウマ娘
M-02. U.M.A. NEW WORLD!!
秋山実咲（ビリーヴ役）、月城日花（ウインバリアシオン役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、野木奏（デュランダル役）、日比優理香（フェノーメノ役）、
M-03. 立ち位置ゼロ番！順位は一番！
香坂さき（ゴールドシチー役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、秋山実咲（ビリーヴ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、野木奏（デュランダル役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）
M-04. 夢疾風
天海由梨奈（ミスターシービー役）
M-05. どこまで走れば
月城日花（ウインバリアシオン役）
M-06. ソシテミンナノ
奥野香耶（ヴィルシーナ役）、月城日花（ウインバリアシオン役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）
M-07. 灰の memoire
高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、大空直美（タマモクロス役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）
M-08. Hat on your Head！
天海由梨奈（ミスターシービー役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）
M-09. Gaze on Me!
衣川里佳（ナリタブライアン役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）
M-10. 本能スピード
秋山実咲（ビリーヴ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、野木奏（デュランダル役）
M-11. L'Arc de gloire
上田瞳（ゴールドシップ役）、優木かな（スーパークリーク役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）
M-12. Ms. VICTORIA
日笠陽子（オルフェーヴル役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）
M-13. Stay on Course
吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）
M-14. 以下、勅命
日笠陽子（オルフェーヴル役）
M-15. Everlasting BEATS
上田瞳（ゴールドシップ役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、日笠陽子（オルフェーヴル役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、日比優理香（フェノーメノ役）
M-16. 超える [Alexandros]Cover
高柳知葉（オグリキャップ役）、大空直美（タマモクロス役）
M-17. Never Looking Back
高柳知葉（オグリキャップ役）、大空直美（タマモクロス役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-18. unbreakable
高柳知葉（オグリキャップ役）
M-19. NEXT FRONTIER
紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）
M-20. Glory Eyes
石原夏織（アーモンドアイ役）
M-21. Precious Star Dreamer
紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）
M-22. winning the soul
優木かな（スーパークリーク役）、天海由梨奈（ミスターシービー役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-23. AmpReFire
上田瞳（ゴールドシップ役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）日笠陽子（オルフェーヴル
役）、月城日花（ウインバリアシオン役）
M-24. Legend-Changer
ウマ娘
〜アンコール〜
M-25. Shake The World!!
ウマ娘
M-26. うまぴょい伝説
ウマ娘
（C） Cygames, Inc.
【写真】人気衰えない！アリーナ満員 オルフェ＆ドンナ熱唱の『ウマ娘』ライブ
DAY2の出演者は高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、大空直美（タマモクロス役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、天海由梨奈（ミスターシービー役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）。
DAY2は、ライブのキービジュアルにも描かれているオルフェーヴル、ジェンティルドンナ役の日笠、芹澤2人が、12曲目で「Ms. VICTORIA」を熱唱。神々しい姿に会場は圧倒されていた。
また、その後も14曲目「以下、勅命」でソロも披露し、会場を盛り上げた。
■セットリスト
M-01. STARTING FORCE
ウマ娘
M-02. U.M.A. NEW WORLD!!
秋山実咲（ビリーヴ役）、月城日花（ウインバリアシオン役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、野木奏（デュランダル役）、日比優理香（フェノーメノ役）、
M-03. 立ち位置ゼロ番！順位は一番！
香坂さき（ゴールドシチー役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、秋山実咲（ビリーヴ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、野木奏（デュランダル役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）
M-04. 夢疾風
天海由梨奈（ミスターシービー役）
M-05. どこまで走れば
月城日花（ウインバリアシオン役）
M-06. ソシテミンナノ
奥野香耶（ヴィルシーナ役）、月城日花（ウインバリアシオン役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）
M-07. 灰の memoire
高柳知葉（オグリキャップ役）、上田瞳（ゴールドシップ役）、大空直美（タマモクロス役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）
M-08. Hat on your Head！
天海由梨奈（ミスターシービー役）、奥野香耶（ヴィルシーナ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）
M-09. Gaze on Me!
衣川里佳（ナリタブライアン役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）
M-10. 本能スピード
秋山実咲（ビリーヴ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、野木奏（デュランダル役）
M-11. L'Arc de gloire
上田瞳（ゴールドシップ役）、優木かな（スーパークリーク役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）
M-12. Ms. VICTORIA
日笠陽子（オルフェーヴル役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）
M-13. Stay on Course
吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）
M-14. 以下、勅命
日笠陽子（オルフェーヴル役）
M-15. Everlasting BEATS
上田瞳（ゴールドシップ役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、日笠陽子（オルフェーヴル役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、日比優理香（フェノーメノ役）
M-16. 超える [Alexandros]Cover
高柳知葉（オグリキャップ役）、大空直美（タマモクロス役）
M-17. Never Looking Back
高柳知葉（オグリキャップ役）、大空直美（タマモクロス役）、香坂さき（ゴールドシチー役）、優木かな（スーパークリーク役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、会沢紗弥（メジロアルダン役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-18. unbreakable
高柳知葉（オグリキャップ役）
M-19. NEXT FRONTIER
紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）
M-20. Glory Eyes
石原夏織（アーモンドアイ役）
M-21. Precious Star Dreamer
紫月杏朱彩（ブラストワンピース役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、中島由貴（ラッキーライラック役）、夏目妃菜（グランアレグリア役）、久保田未夢（ラヴズオンリーユー役）、真名瀬日和（クロノジェネシス役）、小田杏樹（カレンブーケドール役）
M-22. winning the soul
優木かな（スーパークリーク役）、天海由梨奈（ミスターシービー役）、野口瑠璃子（サクラチヨノオー役）、日原あゆみ（ヤエノムテキ役）
M-23. AmpReFire
上田瞳（ゴールドシップ役）、衣川里佳（ナリタブライアン役）、近藤唯（ビワハヤヒデ役）日笠陽子（オルフェーヴル
役）、月城日花（ウインバリアシオン役）
M-24. Legend-Changer
ウマ娘
〜アンコール〜
M-25. Shake The World!!
ウマ娘
M-26. うまぴょい伝説
ウマ娘
（C） Cygames, Inc.