人気コンテンツ『 ウマ娘 プリティーダービー 』のライブ イベント ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」春公演 DAY2が24日、さいたまスーパーアリーナ(埼玉県)で開催された。DAY2の出演者は高柳知葉(オグリキャップ役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、大空直美(タマモクロス役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、優木かな(スーパーク リーク 役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)。

奥野香耶(ヴィルシーナ役)、秋山実咲(ビリーヴ役)、日笠陽子(オルフェーヴル役)、芹澤優(ジェンティルドンナ役)、月城日花(ウインバリアシオン役)、吉岡茉祐(ドリームジャーニー役)、望月ゆみこ(カルストンライトオ役)、野木奏(デュランダル役)、日比優理香(フェノーメノ役)、紫月 杏 朱彩(ブラストワン ピース 役)、石原夏織( アーモンドアイ 役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、夏目妃菜( グランアレグリア 役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)、小田 杏 樹(カレンブーケドール役)、実況は 明坂聡美 が務めた。DAY2は、ライブのキービジュアルにも描かれているオルフェーヴル、ジェンティルドンナ役の日笠、芹澤2人が、12曲目で「Ms. VICTORIA」を熱唱。神々しい姿に会場は圧倒されていた。また、その後も14曲目「以下、勅命」でソロも披露し、会場を盛り上げた。■セットリストM-01. STARTING FORCEウマ娘M-02. U.M.A. NEW WORLD!!秋山実咲(ビリーヴ役)、月城日花(ウインバリアシオン役)、吉岡茉祐(ドリームジャーニー役)、望月ゆみこ(カルストンライトオ役)、野木奏(デュランダル役)、日比優理香(フェノーメノ役)、M-03. 立ち位置ゼロ番!順位は一番!香坂さき(ゴールドシチー役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、秋山実咲(ビリーヴ役)、芹澤優(ジェンティルドンナ役)、望月ゆみこ(カルストンライトオ役)、野木奏(デュランダル役)、石原夏織( アーモンドアイ 役)、夏目妃菜( グランアレグリア 役)M-04. 夢疾風天海由梨奈(ミスターシービー役)M-05. どこまで走れば月城日花(ウインバリアシオン役)M-06. ソシテミンナノ奥野香耶(ヴィルシーナ役)、月城日花(ウインバリアシオン役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、小田 杏 樹(カレンブーケドール役)M-07. 灰の memoire高柳知葉(オグリキャップ役)、上田瞳(ゴールドシップ役)、大空直美(タマモクロス役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)M-08. Hat on your Head!天海由梨奈(ミスターシービー役)、奥野香耶(ヴィルシーナ役)、日比優理香(フェノーメノ役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)M-09. Gaze on Me!衣川里佳(ナリタブライアン役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、芹澤優(ジェンティルドンナ役)、夏目妃菜( グランアレグリア 役)M-10. 本能スピード秋山実咲(ビリーヴ役)、望月ゆみこ(カルストンライトオ役)、野木奏(デュランダル役)M-11. L'Arc de gloire上田瞳(ゴールドシップ役)、優木かな(スーパーク リーク 役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、紫月 杏 朱彩(ブラストワン ピース 役)M-12. Ms. VICTORIA日笠陽子(オルフェーヴル役)、芹澤優(ジェンティルドンナ役)M-13. Stay on Course吉岡茉祐(ドリームジャーニー役)M-14. 以下、勅命日笠陽子(オルフェーヴル役)M-15. Everlasting BEATS上田瞳(ゴールドシップ役)、下地紫野(ナカヤマフェスタ役)、日笠陽子(オルフェーヴル役)、吉岡茉祐(ドリームジャーニー役)、日比優理香(フェノーメノ役)M-16. 超える [Alexandros]Cover高柳知葉(オグリキャップ役)、大空直美(タマモクロス役)M-17. Never Looking Back高柳知葉(オグリキャップ役)、大空直美(タマモクロス役)、香坂さき(ゴールドシチー役)、優木かな(スーパーク リーク 役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、会沢紗弥(メジロアルダン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)M-18. unbreakable高柳知葉(オグリキャップ役)M-19. NEXT FRONTIER紫月 杏 朱彩(ブラストワン ピース 役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)、小田 杏 樹(カレンブーケドール役)M-20. Glory Eyes石原夏織( アーモンドアイ 役)M-21. Precious Star Dreamer紫月 杏 朱彩(ブラストワン ピース 役)、石原夏織( アーモンドアイ 役)、中島由貴(ラッキーライラック役)、夏目妃菜( グランアレグリア 役)、久保田未夢(ラヴズオンリーユー役)、真名瀬日和(クロノジェネシス役)、小田 杏 樹(カレンブーケドール役)M-22. winning the soul優木かな(スーパーク リーク 役)、天海由梨奈(ミスターシービー役)、野口瑠璃子(サクラチヨノオー役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)M-23. AmpReFire上田瞳(ゴールドシップ役)、衣川里佳(ナリタブライアン役)、近藤唯(ビワハヤヒデ役)日笠陽子(オルフェーヴル役)、月城日花(ウインバリアシオン役)M-24. Legend-Changerウマ娘〜アンコール〜M-25. Shake The World!!ウマ娘M-26. うまぴょい伝説ウマ娘(C) Cygames, Inc.