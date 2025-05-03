¸µ¥Õ¥¸ÅÏî´½í¤µ¤ó¡ÖËèÆüÂçÎÌ¤ÎÈðëîÃæ½ý¥³¥á¥ó¥È¤ä»¦³²Í½¹ð¡×Ãí°Õ´µ¯¡¡¿´¿È¤Ë±Æ¶Á¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¾õÂÖ¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈðëîÃæ½ý¤ä»¦³²Í½¹ð¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀè½µPE(»ýÂ³¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥¸¥ã¡¼)¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¾É¾õÉ¾²Á¼ÜÅÙ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£(¤È¤Ã¤Æ¤âÊ¿¤¿¤¯¤¤¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¿ôÃÍ²½¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£Î×¾²¿´Íý»Î¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿)¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤ë¤È¡¢°ìÇ¯Á°¤ËÂ¬Äê¤·¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤è¤ê¡¢º£¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤è¤ëÆó¼¡Èï³²¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÊý¤¬¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¿É¤«¤Ã¤¿¤«¤éº£¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³Ê¿µ¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¿´¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ÈÀÈ¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿´¿È¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢ËèÆü¿ÈÂÎ¤¬¥º¡¼¥ó¤È½Å¤¯¤Æ¡¢ËèÈÕ°Ì´¤Ç¤¦¤Ê¤µ¤ì¤ë¤·¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ç¿ÈÂÎÃæ¤ò°ú¤ÃÁß¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö»¦¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É·ã¤·¤¤¿²¸À¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¸½¼Â¤«Ì´¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¾É¾õ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï·ë¹½¥®¥ê¥®¥ê¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö²¿ÅÙ¤â½ñ¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢PTSD¤Ë´°¼£¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤ÏÉÂµ¤¤À¤«¤é¤È¿ÍÀ¸¤ä»Å»ö¤ÎÈÏ°Ï¤ò¶¹¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËèÆüÂçÎÌ¤ÎÈðëîÃæ½ý¥³¥á¥ó¥È¤ä»¦³²Í½¹ð¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬(»ä°¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ä»Å»öÀè¤Ë¤â)¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ä¡Ö¤â¤·¤â¥Ä¥¢¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£23Ç¯6·î¤ËPTSD¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Æ±7·î°Ê¹ß¤ËÃ´ÅöÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯8·îËö¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿¡£