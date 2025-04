muqueが、新曲「The 1」のMVを公開した。本楽曲は、毎週日曜日よる11時15分〜放送中のTVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編、エンディング主題歌に起用されている。muque初のアニメタイアップとなる楽曲「The 1」。壮大なスケールで展開されるこの作品に対して、トラックメイクを手掛けるtakachiがサウンドコンセプトとしてチョイスしたのは「DnB」(ドラムンベース)。疾走感溢れる ビート に乗るエモーショナルなコード展開と「muque史上最多トラック数」となった緻密なアレンジメント、そこにLenon、Kenichiのベース、ギターによる躍動感に加わり、さらにAsakuraの伸びやかな声とメロディーが絡んだ1曲に仕上がっているという。

そんなスケール感を伴う楽曲に乗せて歌われるテーマは「自分の強さ」との向き合い方。自身ではなかなか気づけない「自分の強さ」は、これまで積み重ねてきた経験や周りにいる仲間達の支えと確実に繋がっている、といったポジティブなメッセージが楽曲とのことだ。既に公開されている配信ジャケットには、アニメーター・小島崇史が描いたエンディングのボニーのカットを使用したアートワークが起用されている。今作のMVは、「my crush」「feelin’」など、muqueの過去作品を多数手がけてきたGROUPNが監督を務めている。『1』を模した巨大な立体建造物が組み上がっていく途中の空間を舞台に、muqueがクールな演奏を繰り広げる、臨場感あふれる映像に仕上がっている。

◆デジタルシングル「The 1」2025年4月28日(月)リリース配信URL:https://asab.lnk.to/muque_the1◆NEW EP『DOPE!』2025年6月11日(水)リリース・初回生産限定盤(CD + DVD)※スリーブ仕様品番:RZCB-87177/B 価格:\6,600(税込)・初回生産限定盤(CD + Blu-ray)※スリーブ仕様品番:RZCB-87178/B 価格:\6,600(税込)・通常盤(CD Only)品番:RZCB-87179 価格:\2,200(税込)▼収録曲 ※3品番共通1, The 12, Ghost3, cheers4, カーニバル5. “Later”(Rock ver.)・「The 1」:フジ テレビ 系列 TVアニメ「ONE PIECE」エンディング主題歌・「カーニバル」:FM FUKUOKA 開局55周年テーマソング[DVD/Blu-ray Disc]2025.1.23 1st Oneman Tour “Dungeon” ~Bonus Stage~ @ EBI SU IQ UIDROOM01. Teardrop In The Sea02. Dear,my friends03. 45604. feelin'05. escape06. jabber07. (T)LAST ME08. Charming09. TIME10. ブルーライト 11. “Later”(Rock ver.)12. tape13. my crush14. Inter〜Bite you15. nevermind16. DAYS<アンコール>17. cheers18. pas seul予約:https://asab.lnk.to/muque_20250611_DOPE

ライブ情報



◆<MUQUE TOUR 2025 “RIDE ON !”>2025年5月30日(金)宮城・仙台MACANA 開場18:30 / 開演19:006月1日(日)福島・郡山HIP SHOT JAPAN 開場17:30 / 開演18:006月13日(金)福岡・DRUM LOGOS 開場18:00 / 開演19:006月14日(土)広島・VANQUISH 開場17:30 / 開演18:006月22日(日)北海道・札幌SPiCE 開場17:30 / 開演18:007月4日(金)石川・金沢AZ 開場18:30 / 開演19:007月6日(日)愛知・名古屋クラブクアトロ 開場17:00 / 開演18:007月21日(月・祝)香川・高松DIME 開場17:30 / 開演18:007月26日(土)大阪・BIGCAT 開場17:00 / 開演18:007月31日(木)東京・Zepp Shinjuku 開場18:00 / 開演19:00[チケット]All Standing 前売り:\5,000(税込) ドリンク 代別 / 当日:¥5,500(税込) ドリンク 代別All Standing(Zepp Shinjukuのみ):前売り:\5,500(税込) ドリンク 代別 / 当日:¥6,000(税込) ドリンク 代別年齢制限:※未就学児入場不可枚数制限:4枚[イープラス先着先行実施期間]3月15日15:00 〜 3月27日23:59◆<MUQUE TOUR 2025 “RIDE ON!” in Taipei>2025年8月3日(日)台湾・MOONDOG 開場17:00 / 開演18:30 ※SOLD OUT[チケット]・VIP:NT$2200・GA(一般):NT$1500◆<VIVA LA ROCK 2025>2025年5月3日(土)、4日(日)、5日(月・祝)、6日(火・休)@さいたまスーパーアリーナ 開場08:30 / 開演10:00(予定)muqueは5月3日(土)に出演出演(5月3日)アイナ・ジ・エンド / imase / CLAN QUEEN / go!go!vanillas / Chevon / SKY-HI / TOOBOE / HANA / material club / muque / 紫 今 / Lucky Kilimanjaro / LANA / ...and more!・チケット&公演詳細:vivalarock.jp/2025/公演に関するお問い合わせDISK GARAGE:https://info.diskgarage.com/◆<rockin’on presents『JAPAN JAM 2025』>2025年4月29日(火・祝)、5月3日(土・祝)、4日(日・祝)、5日(月・祝)@千葉市蘇我スポーツ公園開場9:00 / 開演11:30(予定)muqueは5月5日(月・祝)に出演チケット:https://japanjam.jp/2025/ticket/公演詳細:https://japanjam.jp/公演に関するお問い合わせ:フェス公式サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。◆<GRAND SLAM 2025>5月3日(土・祝)、4日(日・祝)、5日(月・祝)6日(火・祝)@DIAMOND HALL / SPADE BOX開場12:00 / 開演13:00muqueは5月4日(日・祝)に出演出演(5月4日)Kanna / KOTORI / Conton Candy / Hwyl / muque / ...and more!![チケット]■スタンディング:\5,500・イープラス:https://eplus.jp/grand-slam2025/・チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/grandslam2025/・ローソンチケット:https://l-tike.com/grand-slam2025-ngy/公演詳細:https://sundayfolk.wixsite.com/grandslam-nagoya公演に関するお問い合わせサンデーフォークプロモーション:052-320-9100 (12:00-18:00)◆<OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL SPIN-OFF『THE BONDS 2025』-NICE TO MEET YOU KOBE->2025年5月25日(日)@神戸国際会館 こくさいホール開場13:30 / 開演14:00出演:秋山黄色 / Chilli Beans. / This is LAST / NIKO NIKO TAN TAN / muque / reGretGirl[チケット]■前売り:\4,900■学生:\3,900(入場時学生証提示)https://the-bonds-osaka.com/kobe/ticket/公演詳細:https://the-bonds-osaka.com/kobe/公演に関するお問い合わせキョードーインフォメーション:0570-200-888 (平日12:00〜17:00)◆<METROCK2025>2025年5月11日(日)@海の森公園(東京都江東区海の森三丁目地内)開場08:30 / 開演10:30(予定)出演Saucy Dog / GENERATIONS / Chevon / SHISHAMO / Chilli Beans. / NEE / ハンブレッダーズ / 羊文学 / マルシィ / muque / Lucky Kilimanjaro / Laura day romance / WurtS / and more...!![チケット]◼︎1日券:\14,000・テレ朝チケットhttps://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/metrock2025・チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/metrock2025/公演詳細:https://metrock.jp/◆<百万石音楽祭2025〜ミリオンロックフェスティバル〜>2025年6月7日(土)、8日(日)@石川県産業展示館1-4号館開場10:00 / 開演10:30(予定)[チケット]◼︎1日券:一般チケット\11,000 / 小学生チケット\5,500◼︎2日通し券:一般チケット\20,000 / 小学生チケット\10,000https://eplus.jp/sf/word/0000058371※小学生以上有料/未就学児童は保護者同伴の場合に限り保護者1名につき1名まで入場無料となります。(保護者1名、未就学児童2名の場合は入場不可。未就学児童のみでの入場不可。)※小学生チケットは公演当日に小学生の方が対象となります。 中学生 以上は一般チケットとなります。公演詳細:https://www.millionrock.com/公演に関するお問い合わせFOB 金沢:076-232-2424(平日11:00〜17:00)◆<NUMBER SHOT2025>2025年7月19日(土)、20(日)、21日(月・祝)@みずほ PayPay ドーム福岡 / シーサイドももち海浜公園地行浜ビーチmuqueは7月20日 @のぼせもんSTAGEに出演チケット&公演詳細:numbershot.jp/2025/公演に関するお問い合わせキョードー西日本:0570-09-2424(平日・土曜11:00-15:00)http://www.kyodo-west.co.jp