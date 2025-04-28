muque¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔED¼çÂê²Î¡ÖThe 1¡×MV¸ø³«¡£ºÇ¿·EP¡ØDOPE!¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¤â
muque¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖThe 1¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡muque Æ°²è
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¤è¤ë11»þ15Ê¬¡ÁÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£muque½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡ÖThe 1¡×¡£ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ëtakachi¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖDnB¡×¡Ê¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡£¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥Ó¡¼¥È¤Ë¾è¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥³¡¼¥ÉÅ¸³«¤È¡Ömuque»Ë¾åºÇÂ¿¥È¥é¥Ã¥¯¿ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿åÌÌ©¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡¢¤½¤³¤ËLenon¡¢Kenichi¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¢¥®¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÌöÆ°´¶¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤ËAsakura¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¼¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Íí¤ó¤À1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
©ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
´û¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡¦¾®Åç¿ò»Ë¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Ü¥Ë¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤ÎMV¤Ï¡¢¡Ömy crush¡×¡Öfeelin¡Ç¡×¤Ê¤É¡¢muque¤Î²áµîºîÉÊ¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿GROUPN¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø1¡Ù¤òÌÏ¤·¤¿µðÂç¤ÊÎ©ÂÎ·úÂ¤Êª¤¬ÁÈ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅÓÃæ¤Î¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢muque¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ê±éÁÕ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢MV¸ø³«µÇ°¤ÈÂê¤·¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Instagram¡¦YouTube¤ÎÀ¸ÇÛ¿®Æâ¤Ë¤Æ¡¢6·î11Æü¤ËºÇ¿·EP¡ØDOPE!¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØDOPE¡Ù¤È¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¹¥é¥ó¥°¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖThe 1¡×¤ä¡¢FM FUKUOKA ³«¶É55¼þÇ¯¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ê¤ÉPOP¥µ¥¤¥É¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥À¥¦¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥¨¥Ã¥¸¡¼¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Öcheers¡×¡¢HIP HOP¥é¥¤¥¯¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤Þ¤µ¤Ë¿·¶ÃÏ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖGhost¡×¤Ê¤É¡¢º£¤Îmuque¤Î¥ä¥Ð¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Á´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÎDVD/Blu-ray¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¼«¿È½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã1st Oneman Tour ¡ÈDungeon¡É¡ä¤è¤ê¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎEBISU LIQUIDROOM ¸ø±éÁ´¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
muque¤Ï¡¢5·î¤«¤éÁ´¹ñ10¥«½ê¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ãMUQUE TOUR 2025 ¡ÈRIDE ON !¡É¡ä¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£Áá¤¯¤â´û¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¾ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿muque½é¤È¤Ê¤ë³¤³°¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ãMUQUE TOUR 2025 ¡ÈRIDE ON!¡É in Taipei¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¸åÂ¨´°¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2025Ç¯4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®URL¡§https://asab.lnk.to/muque_the1
©ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¢¡NEW EP¡ØDOPE!¡Ù
2025Ç¯6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD ¡Ü DVD¡Ë¢¨¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87177/B¡¡²Á³Ê¡§\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD ¡Ü Blu-ray¡Ë¢¨¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87178/B¡¡²Á³Ê¡§\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD Only¡Ë
ÉÊÈÖ¡§RZCB-87179¡¡²Á³Ê¡§\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿¶Ê¡¡¢¨3ÉÊÈÖ¶¦ÄÌ
1, The 1¡¡
2, Ghost
3, cheers
4, ¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë
5. ¡ÈLater¡É(Rock ver.)
¡¦¡ÖThe 1¡×¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
¡¦¡Ö¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¡§FM FUKUOKA ³«¶É55¼þÇ¯¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
¡ÎDVD¡¿Blu-ray Disc¡Ï
2025.1.23 1st Oneman Tour ¡ÈDungeon¡É ~Bonus Stage~ @ EBISU LIQUIDROOM
01. Teardrop In The Sea
02. Dear,my friends
03. 456
04. feelin'
05. escape
06. jabber
07. (T)LAST ME
08. Charming
09. TIME
10. ¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È
11. ¡ÈLater¡É(Rock ver.)
12. tape
13. my crush
14. Inter¡ÁBite you
15. nevermind
16. DAYS
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
17. cheers
18. pas seul
Í½Ìó¡§https://asab.lnk.to/muque_20250611_DOPE
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
2025Ç¯
5·î30Æü¡Ê¶â¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæMACANA¡¡³«¾ì18:30 / ³«±é19:00
6·î1Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡Åç¡¦·´»³HIP SHOT JAPAN¡¡³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
6·î13Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦DRUM LOGOS¡¡³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦VANQUISH¡¡³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
6·î22Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚSPiCE ³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
7·î4Æü¡Ê¶â¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ¡¡³«¾ì18:30 / ³«±é19:00
7·î6Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¹áÀî¡¦¹â¾¾DIME¡¡³«¾ì17:30 / ³«±é18:00
7·î26Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦BIGCAT ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
7·î31Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Shinjuku ³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ï
All Standing Á°Çä¤ê¡§\5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ / ÅöÆü¡§¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
All Standing¡ÊZepp Shinjuku¤Î¤ß¡Ë¡§Á°Çä¤ê¡§\5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ / ÅöÆü¡§¡ï6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§4Ëç
¡Î¥¤¡¼¥×¥é¥¹ÀèÃåÀè¹Ô¼Â»Ü´ü´Ö¡Ï
3·î15Æü15:00 ¡Á 3·î27Æü23:59
¢¡¡ãMUQUE TOUR 2025 ¡ÈRIDE ON!¡É in Taipei¡ä
2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡ËÂæÏÑ¡¦MOONDOG¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:30¡¡¢¨SOLD OUT
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ï
¡¦VIP¡§NT$2200
¡¦GA¡Ê°ìÈÌ¡Ë¡§NT$1500
¢¡¡ãVIVA LA ROCK 2025¡ä
2025Ç¯5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢6Æü¡Ê²Ð¡¦µÙ¡Ë
@¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡³«¾ì08:30 / ³«±é10:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
muque¤Ï5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë½Ð±é
½Ð±é¡Ê5·î3Æü¡Ë
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É / imase / CLAN QUEEN / go!go!vanillas / Chevon / SKY-HI / TOOBOE / HANA / material club / muque / »ç º£ / Lucky Kilimanjaro / LANA / ...and more!
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¡õ¸ø±é¾ÜºÙ¡§vivalarock.jp/2025/
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
DISK GARAGE¡§https://info.diskgarage.com/
¢¡¡ãrockin¡Çon presents¡ØJAPAN JAM 2025¡Ù¡ä
2025Ç¯4·î29Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¢5·î3Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë¡¢4Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¡¢5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë@ÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à
³«¾ì9:00 / ³«±é11:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
muque¤Ï5·î5Æü¡Ê·îŽ¥½Ë¡Ë¤Ë½Ð±é
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://japanjam.jp/2025/ticket/
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://japanjam.jp/
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Õ¥§¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ãGRAND SLAM 2025¡ä
5·î3Æü¡ÊÅÚ¡¦½Ë¡Ë¡¢4Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¡¢5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë@DIAMOND HALL / SPADE BOX
³«¾ì12:00 / ³«±é13:00
muque¤Ï5·î4Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¤Ë½Ð±é
½Ð±é¡Ê5·î4Æü¡Ë
Kanna / KOTORI / Conton Candy / Hwyl / muque / ...and more!!
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ï
¢£¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§\5,500
¡¦¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/grand-slam2025/
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/grandslam2025/
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/grand-slam2025-ngy/
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://sundayfolk.wixsite.com/grandslam-nagoya
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡§052-320-9100 (12:00-18:00)
¢¡¡ãOSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL SPIN-OFF¡ØTHE BONDS 2025¡Ù-NICE TO MEET YOU KOBE-¡ä
2025Ç¯5·î25Æü¡ÊÆü¡Ë@¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
³«¾ì13:30 / ³«±é14:00
½Ð±é¡§½©»³²«¿§ / Chilli Beans. / This is LAST / NIKO NIKO TAN TAN / muque / reGretGirl
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ï
¢£Á°Çä¤ê¡§\4,900
¢£³ØÀ¸¡§\3,900¡ÊÆþ¾ì»þ³ØÀ¸¾ÚÄó¼¨¡Ë
https://the-bonds-osaka.com/kobe/ticket/
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://the-bonds-osaka.com/kobe/
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡§0570-200-888 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00)
¢¡¡ãMETROCK2025¡ä
2025Ç¯5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë@³¤¤Î¿¹¸ø±à¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è³¤¤Î¿¹»°ÃúÌÜÃÏÆâ¡Ë
³«¾ì08:30 / ³«±é10:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
½Ð±é
Saucy Dog / GENERATIONS / Chevon / SHISHAMO / Chilli Beans. / NEE / ¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º / ÍÓÊ¸³Ø / ¥Þ¥ë¥·¥£ / muque / Lucky Kilimanjaro / Laura day romance / WurtS / and more...!!
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ï
◼︎1Æü·ô¡§\14,000
¡¦¥Æ¥ìÄ«¥Á¥±¥Ã¥È
https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/metrock2025
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
https://w.pia.jp/t/metrock2025/
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://metrock.jp/
¢¡¡ãÉ´ËüÀÐ²»³Úº×2025¡Á¥ß¥ê¥ª¥ó¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Á¡ä
2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8Æü¡ÊÆü¡Ë@ÀÐÀî¸©»º¶ÈÅ¸¼¨´Û1-4¹æ´Û
³«¾ì10:00 / ³«±é10:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ï
◼︎1Æü·ô¡§°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È\11,000 / ¾®³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È\5,500
◼︎2ÆüÄÌ¤··ô¡§°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È\20,000 / ¾®³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È\10,000
https://eplus.jp/sf/word/0000058371
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ/Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤êÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾¤Þ¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(ÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸2Ì¾¤Î¾ì¹ç¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤Î¤ß¤Ç¤ÎÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£)
¢¨¾®³ØÀ¸¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸ø±éÅöÆü¤Ë¾®³ØÀ¸¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://www.millionrock.com/
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
FOB ¶âÂô¡§076-232-2424(Ê¿Æü11:00¡Á17:00)
¢¡¡ãNUMBER SHOT2025¡ä
2025Ç¯7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢20¡ÊÆü¡Ë¡¢21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
@¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬ / ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¤â¤â¤Á³¤ÉÍ¸ø±àÃÏ¹ÔÉÍ¥Ó¡¼¥Á
muque¤Ï7·î20Æü @¤Î¤Ü¤»¤â¤óSTAGE¤Ë½Ð±é
¥Á¥±¥Ã¥È¡õ¸ø±é¾ÜºÙ¡§numbershot.jp/2025/
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡§0570-09-2424(Ê¿Æü¡¦ÅÚÍË11:00-15:00)
http://www.kyodo-west.co.jp