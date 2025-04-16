EV¤Ê¤Î¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤ä¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸²»¤¬!?¡¡´Ú¹ñ¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¤ÎÁö¤ê¤¬¤ª¤â¤·¤ì¤§¡¼¡¼!!
¶õÎÏÀÇ½¤ò¹â¤á¤ëÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5¤è¤ê¤âÁ´Ä¹¤¬¥Á¥ç¥¤Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ºòÇ¯6·î¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤¿¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ650ÇÏÎÏ¤ò¸Ø¤ëEV¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡±½¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò°ìÈÌÆ»¤òÃæ¿´¤ËÁö¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¤¾!!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ö¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¡×¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥Ö¡¼¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ëEV
ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¼¡¤°3°Ì¤¬´Ú¹ñ¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤éÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¡£
¤¢¤¨¤Ê¤¯2009Ç¯¤ËÅ±Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢22Ç¯2·î¤Ë·þÅÚ½ÅÍè¤È¤Ð¤«¤ê¤ËºÆ¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¹âÀÇ½¤¹¤®¤ëEV¡¢¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¡¢À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤¬¤¹¤³¤Ö¤ë¹â¤¤¥Þ¥·¥ó¤Ê¤Î¤À¡£24Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥«¡¼¤òÉ®Æ¬¤ËÌ¾¤À¤¿¤ë¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ïà¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾×·â¤Ïº£Ç¯1·î¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²þÂ¤¼Ö¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ë¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¤ÎÁö¤ê¤ò¤µ¤é¤ËÆÍ¤µÍ¤á¡¢Ç¯ÆâÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎDK¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î´Æ½¤¼Ô¡£¤Ê¤ó¤È¡¢à¥É¥ê¥Õ¥È¥¥ó¥°á¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÅÚ²°·½»Ô»á¡ª¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¤Ë½é¤á¤Æ¾è¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢ÅÚ²°»á¤Ï¾Ð´é¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¿É¸ý¤ÇÌÄ¤é¤¹ÀìÌç²È¶Ú¤Î³§¤µ¤ó¤â¤³¤¦¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¤È¤¤¤¦EV¤Ï¾è¤ì¤ÐÌ¥ÎÏ¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥´¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×
¥Ò¥ç¥ó¥Ç ¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¡¡²Á³Ê¡§858Ëü±ß¡¡ÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¤ä21¥¤¥ó¥Á¤ÎÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°´Ñ¤ÏÄ¶¥ÉÇ÷ÎÏ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£ÌäÅúÌµÍÑ¤ÇÃË¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4715Ð¡ßÁ´Éý1940Ð¡ßÁ´¹â1625Ð¡£¼Ö½Å¤Ï2210Ô¤È¤¤¤¦¥Ø¥Ó¡¼µé¥Ü¥Ç¥£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¼«Ëý¤Î¥®¥ó¥®¥óEV¤Ë»î¾è¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤«¤é¤·¤Æ°Û¼¡¸µ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï650ÇÏÎÏ¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®260¥¥í¤Ç¡¢»þÂ®100¥¥íÅþÃ£¤Ï3.4ÉÃ¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥ì¥Ä¤Ö¤ê¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹EV¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î¹âÀÇ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëN¤¬¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤«¤é¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËN¤Ï15Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î³«È¯µòÅÀ¤ÎÆîÍÛ¤È³«È¯¥Æ¥¹¥È¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¾ì¡¢¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤¬Í³Íè¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÏWRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ë¤âN¤ÎÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢WRC¤Ê¤É¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÆÀ¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤¬N¤Î¥¥â¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤½¤ó¤ÊN¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½é¤á¤ÆEV¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤¬¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÀìÍÑ¤Î¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡ª
¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î²¹ÅÙ¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Á°ÀÊ¤ÏËÜ³×¤È¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¡¼¥é¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡£¥·¡¼¥È¤Ï¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë
¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤ÏÃË¿´¤ò¤¿¤®¤é¤»¤ë¥á¥«¥á¥«¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡£²¿¤·¤í±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¡¢12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤â¾ðÊó¥®¥¬À¹¤ê¾õÂÖ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï±¿Å¾¤Î¥â¡¼¥ÉÀßÄê¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¤¤¶Áö¤é¤»¤ë¡£¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¤Ï¥Ô¥å¥¢EV¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»É·ãÅª¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë²»¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ð¡¼¤Ç¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¡¢²»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Þ¤Ç´¶¤¸¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤óEV¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Ï±é½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î½ÐÍè¤È¤¤¤¦¤«ºÆ¸½ÅÙ¤¬¥ì¥Ù¥Á¤Î¥¨¥°¤µ¡£
¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î±¦¾å¤Ë¤¢¤ëÀÖ¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¥Ö¡¼¥¹¥Èµ¡Ç½¤¬È¯Æ°¡¢10ÉÃ´Ö¤À¤±ºÇ¹â½ÐÎÏ650ÇÏÎÏ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢¸øÆ»¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤µ¡Ç½¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÍ·¤Ö¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤«¤â¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢EV¤Ê¤Î¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Áö¤ê½Ð¤¹¤Èµ¿»÷Åª¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬ßÚÎö
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤à¤È¡¢¼Â¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤È»×¤¦¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5N¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤´¤¯°ìÈÌÅª¤ÊÀÅ¤«¤ÊEV¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Çº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¦GT¡ÝR¤ò»ý¤ÄÆü»º¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤¦EV¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÂ¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿´¶¤¬......¡£
²Ã¤¨¤ÆÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤³¤Î¼ê¤Î¥®¥ó¥®¥óEV¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀìÌç²È¶Ú¤ËÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüËÜÀª¤Ï¥³¥³¤Ë¼ê¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Î¤ß¡Ê¹æµã¡Ë¡£
ºÇ¸å¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÄ©¤ó¤À¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£
JAIA¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢ÆþÁÈ¹ç¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡Ê5Ëü3195Âæ¡Ë¡£¿Ê·â¤ÎÃæ¹ñBYD¤ÏÁ°Ç¯Èæ57.7¡óÁý¤È¤Ê¤ë2383Âæ¤òµÏ¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ï618Âæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¿©¤ï¤º·ù¤¤¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã