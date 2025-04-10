¡ÖA¤«¤éE¤Ë¡×¡È¸µ¥«¥ì¤ÏÆüËÜ¿Í¡ÉË¶»¸øÉ½¤Î´Ú¹ñ½÷À·Ý¿Í¡¢ÂçÃÀ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢»ÑÈäÏª¡Ú²èÁü¡Û
¡ÖA¤«¤éE¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
´Ú¹ñ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¤¡¦¥»¥è¥ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇË¶»¼ê½Ñ¸å¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¤¡¦¥»¥è¥ó¤Ï¡ÖA¤«¤éE¤Ø¤ÎË¶»¼ê½Ñ¸å¡¢Ãå¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¤ß¤¿wwww¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÊÑ²½¤·¤¿ÂÎ¤ËËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤ÍÎÉþ¤ò¼¡¡¹¤È»îÃå¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥¤¡¦¥»¥è¥ó¤Ï¡Ö¼ê½ÑÁ°¤«¤éÃå¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿Éþ¤ò¡¢¤Ä¤¤¤ËÃå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¹îÉþ¤·¤¿´î¤Ó¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉ½¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¤Ï46Ô¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯À°¤Ã¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ï¶»Éô¤Ë¥Õ¥£¥é¡¼¡ÊÃíÆþºÞ¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë»Ü½Ñ¤ÇA¡ÁB¥«¥Ã¥×¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ë¶»¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢D¡ÁE¥«¥Ã¥×¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈE¥«¥Ã¥×¡¢¸º¤ë¤ÈD¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¼«Á³¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á°ì»þ¤ÏÂÎ½Å¤ò53Ô¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï46Ô¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¤¡¦¥»¥è¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ÖÍÍ»Ò¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯º¢¤ËÇË¶É¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂÎ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶¦´¶¡£°åÎÅµ»½Ñ¤ËÍê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì»Ù»ý¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£