Googleのスマートフォンシリーズ・PixelにはSoCとしてGoogle独自の「Google Tensor」が搭載されています。これまでGoogle Tensorの各種コンポーネントの開発はSamsungが担当してきましたが、2025年にリリース予定のPixel 10ではArmなどの助けを借りたGoogle独自設計の「Tensor G5」が搭載されると予想されています。

This is how Google built the Tensor G5 without Samsung - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/how-google-built-tensor-g5-3535489/Tensor G5 specs reveal how Google is upgrading the Pixel 10 after switching to TSMChttps://www.androidpolice.com/tensor-g5-specs-reveal-how-google-is-upgrading-the-pixel-10-after-switching-to-tsmc/Samsungが製造を担当してきたこれまでのGoogle Tensorは、最小でも4nmプロセスノードでの製造にとどまっていました。しかし、Tensor G5では3nmプロセスノードでの生産が可能なTSMCが製造を担当します。また、Tensor G5ではSamsungによる開発の手を離れ、自社設計と既存の他社製のコンポーネントの組み合わせが用いられます。これまでのSamsungが開発を担当したGoogle TensorとPixel 10に搭載されると目されているTensor G5のコンポーネントの違いと共通点を表にまとめたのが以下。従来のGoogle TensorTensor G5CPUArm CortexArm CortexGPUArm MaliImagination Technologies製DXT-48-1536オーディオプロセッサーGoogle製AoCGoogle製AoCメモリコンプレッサーGoogle Emerald HillGoogle Emerald HillDSPGoogle製GXP次世代のGoogle製GXPTPUGoogle Edge TPU次世代のGoogle Edge TPUビデオコーデックGoogle「BigWave」コア(AV1のみ)Samsung MFC(その他の形式)Chips&Media製WAVE677DVディスプレイコントローラーSamsung製DPUVeriSilicon製DC9000ISPGoogleが一部カスタマイズしたSamsung製ISPGoogleが完全にカスタマイズしたISP基本インターフェースSamsungSynopsys DesignWare IPコアSPMIコントローラーSamsungSmartDV SPMIPWMコントローラーSamsungFaraday Technologies製FTPWMTMR010UFSコントローラーSamsung不明USB3コアSynopsys DesignWare USB3Synopsys DesignWare USB3海外メディアのAndroid Authorityによると、Googleはこれまで「BigWave」と呼ばれるAV1コーデックコアとSamsung MFCという2つのビデオコーデックの組み合わせを使用していたとのこと。しかし、Tensor G5ではChips&Media製のWAVE677DVを搭載することで、AV1・VP9・HEVC・H.264で最大4K120fpsでのエンコードとデコードが可能になるそうです。また、Android Authorityは「これまでのSamsungとのパートナーシップにより、Googleはチップを独自で設計する基盤を育むことができました」と述べています。一方で、海外メディアのAndroid Policeは「Tensor G5が新たなコンポーネントを搭載したからといって、Pixel 10のパフォーマンスが劇的に変化することはないでしょう。しかし、Googleによる独自設計のTensor G5では、カメラの品質向上やバグの減少など、システムがよりスムーズになることが期待できます」と語りました。さらにPixel 10では、Google AIアシスタントの「Pixie」が搭載される見込みで、カレンダーや連絡先、ドキュメントなどのアプリの情報を利用してユーザーのアクションのサポートが行われると予想されています。Pixel 10に噂のGoogle AIアシスタント「Pixie」がついに実装か、「Pixel Sense」という名前でアプリのデータを読み取りユーザー補助機能を提供 - GIGAZINE