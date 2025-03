WEBメディア「笑にゃん日和 Catchu」を配信 / 濃縮タイプ飲料「ネスカフェ エスプレッソベース」【まとめ記事】

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社は、「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」という理念のもと、100%子会社のWHDCアクロディア株式会社が、株式会社じぶんスペースが運営する、猫ちゃんの総合情報サイト「Catchu(きゃっちゅ)」に関する全ネスレ日本株式会社は、濃縮タイプ飲料「ネスカフェ エスプレッソベース」を、2025年3月1日(土)より発売中だ。本製品は、「甘さひかえめ」と「無糖」の2種類で展開し、1本(500ml)で約15杯分(※1)を楽しめる。水を加えてアイスコーヒーとして、牛乳や植物性ミルクを加えてアイスラテとして楽しむのはもちろんのこと、炭酸やジュース、お茶などさまざまな飲み物と混ぜて、自分好みのオリジナルアイスドリンクを作ることができる。

■大人気タイグルメを2通りで!松のや「ムートート定食」「ムートート丼」を発売株式会社松屋フーズは、とんかつ専門店「松のや」において、2025年3月19日(水)午後3時より、「ムートート定食」「ムートート丼」を発売する。前回販売時に好評だった「ムートート」が復活します。豚バラ肉を醤油ベースの特製揉みダレに漬け込み、パリっとジューシーに揚げた、カリカリ食感がたまらない"タイ風"豚バラ唐揚げ。そのまま食べてももちろん美味しいが、味変用スイートチリソースでもっと美味しく食べられる。■WHDCアクロディア、保護猫応援プロジェクト「笑にゃん日和」にてWEBメディア「笑にゃん日和 Catchu」を配信THE WHY HOW DO COMPANY株式会社は、「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」という理念のもと、100%子会社のWHDCアクロディア株式会社が、株式会社じぶんスペースが運営する、猫ちゃんの総合情報サイト「Catchu(きゃっちゅ)」に関する全サービスの譲渡を受け、「笑にゃん日和 Catchu」として配信を開始したことを発表した。■自由で新しいアイスコーヒー体験ができる!濃縮タイプ飲料「ネスカフェ エスプレッソベース」ネスレ日本株式会社は、濃縮タイプ飲料「ネスカフェ エスプレッソベース」を、2025年3月1日(土)より発売中だ。本製品は、「甘さひかえめ」と「無糖」の2種類で展開し、1本(500ml)で約15杯分(※1)を楽しめる。水を加えてアイスコーヒーとして、牛乳や植物性ミルクを加えてアイスラテとして楽しむのはもちろんのこと、炭酸やジュース、お茶などさまざまな飲み物と混ぜて、自分好みのオリジナルアイスドリンクを作ることができる。■アーム1本で、3画面を横に並べて設置できる!モニターアームサンワサプライ株式会社は、デスク上を広々使える環境を実現するモニターアーム「CR-LAC312BK」を発売した。3台のモニターを横並びに設置できるため、作業効率を格段に向上させ、オフィスやクリエイティブな作業環境に最適だ。ディスプレイ下を浮かすことができるので、デスク上がスッキリする。※同社製SH-FX1870M(D700×W1800)のデスクを使用している。■金融企業が生成AIで逆転勝利する方法を語る!「金融機関は生成AIで成果を生み出せているのか」ラウンドテーブルアルテアエンジニアリング株式会社は2025年2月25日、東京大学大学院工学系研究科にて社会経済システムを研究されている和泉 潔教授を招いて、金融業界における生成AI活用について、ラウンドテーブルを開催した。本ラウンドテーブルでは、和泉教授と同社 営業本部 金融法人担当 セールスマネジャの及川 恵一朗氏が登壇し、金融機関における生成AIによる収益向上について議論を交わした。今、金融機関が直面しているAI導入の現実から業務効率化に向けて必要な取り組み、そして業務効率化のその先にある収益化に向けて必要な取り組みについてディスカッションを行った。