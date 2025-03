一番幸せで懐かしい時代が鮮やかに映し出される！『老いはヤケクソ』佐藤愛子著

リベラル社は『老いはヤケクソ』(佐藤愛子著/1,540円[税込]/四六判単行本)を、2025年3月7日に全国の書店・オンライン書店にて重版発売します。

『老いはヤケクソ』佐藤愛子著

著者 : 佐藤愛子

定価 : 1,540円(税込)

判型 : 四六判(127×188mm)

頁数 : 256頁

発行日 : 2025年1月24日

ISBNコード : 978-4434351990

またAmazonの「老化」ギフトランキングでも1位を更新中(*)で、シニア世代の方や大切な方へのプレゼントを中心に好評です。

この書では、100歳の愛子センセイの最新語り下ろしを収録。

インタビューで語った老いの境地、老いと体当たりで奮闘するヤケクソな日々、一番幸せで懐かしい時代が鮮やかに映し出され、佐藤愛子の愛した世界が一冊で味わえます。

◆大好評につき、発売1カ月で早くも3刷重版

3刷を大増刷し、3月7日から重版発売します。

Amazonでもランキング1位を更新しています。

現役世代、熟年世代からシニア世代の方を中心に好評を得ています自分のために、また人生で迷った時や悩んだ時の元気が出るお守りとして、親や友人、大切な人にもプレゼントしたい一冊です。

以下のようなレビューをいただいています。

・母が佐藤愛子さんの生きざまにとても感動していました。

プレゼントして本当に良かったです。

・80代の母のために購入しました。

字が大きく、読みやすいそうです。

また、さっぱり、きっぱりと、読んでいて気持ちよくすっきりと明るくなると言っていました。

・母に 90歳何がめでたい のDVDと一緒にプレゼントしました。

本作を読むと映画がさらに面白くなるとの事でとても喜んでもらえました。

誌面は「文字が大きく読みやすい」目が疲れずに読めます

◆単行本『老いはヤケクソ』おすすめポイント

映画公開された『九十歳。

何がめでたい』が第48回日本アカデミー賞(2025年)の優秀主演女優賞を草笛光子さん、優秀脚本賞を大島里美さんが受賞。

今、話題沸騰中です。

ご自宅の映画ロケハンの様子や、縁のある俳優・唐沢寿明さん、過去作品の映画化についても佐藤愛子先生が本書で語っています。

一〇〇歳の愛子センセイの最新語り下ろし。

インタビューで語った老いの境地、一番幸せで懐かしい時代。

家族や相棒たちのエッセイ、過去の受賞作まで。

波乱万丈の人生を振り返りつつ、いまの心境を語ってくれた、心に染みる言葉の宝石箱。

佐藤愛子の愛した世界が一冊で味わえます。

愛子センセイの家族や相棒たちのエッセイも収録しています

◆単行本『老いはヤケクソ』

装丁

◆本書の主な内容

第1章 「百嫗」の心境 一〇〇歳インタビュー(1)

・世間に文句をいう資格がなくなった

・「百嫗(ひゃくおうな)」という言葉は特権

・庭の桜も立派なおばあさんになりまして

・四〇代から整体のおかげで医者いらず など

第2章 老いはヤケクソ 一〇〇歳インタビュー(2)

・真面目に老いていたらやりきれない

・携帯電話は切ってしまって放置状態

・占い師から「結婚生活は破綻する」といわれていた など

第3章 「我慢しない」が信条 一〇〇歳インタビュー(3)

・自然体で生きるのは楽

・好きなことをやっていれば元気になる

・こうして座ってりゃ勝手に死んでいくんだろう など

第4章 愛すべき家族と相棒たち

・父・佐藤紅緑

・兄・サトウハチロー

・遠藤周作 など

第5章 物書きの境地

・小説を書きはじめる

・『ソクラテスの妻』男性攻撃がメシの種に

・『戦いすんで日は暮れて』直木賞、素直に喜べず など

佐藤愛子年表

■著者プロフィール

佐藤愛子(さとう・あいこ)

1923年大阪府生まれ。

甲南高等女学校卒業。

69年『戦いすんで日が暮れて』で第61回直木賞、79年『幸福の絵』で第18回女流文学賞、2000年『血脈』の完成により第48回菊池寛賞、15年『晩鐘』で第25回紫式部文学賞を受賞。

17年旭日小綬章を受章。

◆佐藤愛子さんより

自然体で生きるのは楽

気がつけば一〇〇歳になっていた。

そこには戦争があったり、離婚をしたり、借金を背負ったりね、人から見ればほんとうに苦労の連続だと思われるかもしれないんですけど。

それを笑い飛ばして、明るく楽観的に生きてきたって、いろんなところに書いてきた。

二度の結婚の不幸が私を鍛えてくれた。

だから結婚を後悔したことはないの。

(中略)

ありのままを人に見せることができるのは楽ですよ。

相手もありのままに話してくだされば、私もありのままで対すればいい。

昔の自分と比べたところで、これがいまの私だからしょうがない、許してくださいと。

年寄りっていうのは、だいたいそういうふうに、許してもらうよりしょうがないわと、どこかで思っていますよ。

どう思われてもかまわないって。

自然体で生きるっていうのは楽ですよ。

(本文より)

