17Ç¯Á°»¦¿Íµ¿¤¤¡¢¼õ·º¼Ô¤òÂáÊá¡¡¼¢²ì¸©·Ù¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÃËÀÀÚÃÇ°äÂÎ
¡¡¼¢²ì¸©¤ÎÈüÇÊ¸Ð´ß¤Ç2008Ç¯¤ËÃËÀ¤ÎÀÚÃÇ°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï27Æü¡¢ÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÊÌ¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ÇÉþÌòÃæ¤ÎÌµ¿¦Ûº¶¦Ë§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê74¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£È¯À¸¤«¤é17Ç¯´ÖÌ¤²ò·è¤À¤Ã¤¿»ö·ï¤Ï½ÅÂç¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸©·Ù¤¬Á´ÍÆ²òÌÀ¤òµÞ¤°¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï08Ç¯5·îÃæ½Ü¤´¤í¡¢¼¢²ì¸©¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¿¦¶ÈÉÔ¾ÜÀîËÜ½¨¹Ô¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê39¡Ë¡á¤òðôÉô°µÇ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃâÂ©¤µ¤»¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô¤äÅì¶á¹¾»Ô¤Ê¤É¤ÎÈüÇÊ¸Ð´ß¤Î·×6¥«½ê¤Ç08Ç¯5¡Á6·î¡¢°äÂÎ¤Î°ìÉô¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·¡¢¶á¹¾È¬È¨½ð¤ËÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¡£¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤ä·ì±Õ·¿¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é18Ç¯11·î¤ËÀîËÜ¤µ¤ó¤ÈÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀîËÜ¤µ¤ó¤Ï07Ç¯11·î¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤ËÀ¸Â¸¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï18Ç¯8·î¤Ë¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤ÇÊÌ¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ¡áÅö»þ¡Ê69¡Ë¡á¤ò»¦³²¤·¡¢ÀÚÃÇ¤·¤¿°äÂÎ¤òÇÓ¿åÏ©¤Ê¤É¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤È»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±Ç¯ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£19Ç¯¤ËÂçÄÅÃÏºÛ¤«¤éÄ¨Ìò25Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å³ÎÄê¤·¤¿¡£