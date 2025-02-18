¡Ö¡È¥³¥á¤ÎÀ¸»º¸º¤ê¤¹¤®¡É¤¬ËÜÅö¤ÎÌäÂê¡×ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¡¡2025Ç¯¤Î²Æ¤â¤Þ¤¿²Á³Ê¹âÆ¤Î¥ê¥¹¥¯¤«¡©¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¥³¥á¤Î¹âÆ¤Èºß¸ËÉÔÂ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥³¥á¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀìÌç²È¤«¤é¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎÇ§¼±¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÀ¯ÉÜ¡Ö¥³¥á¤ÏÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤«¡©¡×¤È»ØÅ¦
¤½¤â¤½¤â¥³¥á¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡È÷ÃßÊÆ21Ëü¥È¥óÊü½Ð¤Ø
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÇÀ¿å¾Ê¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥á¤Î¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2024Ç¯¤Î¥³¥á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÏÌó679Ëü¥È¥ó¤Ç¡¢À¸»ºÎÌ¤¬Ç¯¡¹¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÃæ¡¢2023Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÌó18Ëü¥È¥óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥³¥á¤ÎÎ®ÄÌ¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢¢§¥³¥áÇÀ²È¤¬JA¤Ê¤É¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤Ë¥³¥á¤ò²·¤¹¥ë¡¼¥È¤È¡¢¢§¥³¥áÇÀ²È¤¬²·¡¦¾®Çä¶È¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ²·¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JA¤Ê¤É¤Ë²·¤¹¤è¤ê¤â¡¢Ä¾ÀÜ²·¤¹¤Û¤¦¤¬¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢²·¡¦¾®Çä¶È¼ÔÂ¦¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²·¡¦¾®Çä¶È¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ìµ¤¤ËÇä¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¾Æ£Âó ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¡¢¡Ö¼ûÍ×¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î¥³¥á¤ÎÎÌ¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¤³¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤òÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤¬¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»ºÎÌ¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2008Ç¯¤«¤éÀ¸»ºÎÌ¤â¼ûÍ×ÎÌ¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Î·¹¸þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¼ûÍ×¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¸»ºÎÌ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø¤ÎÎëÌÚÀë¹°ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÀ¸»º¤¬¸º¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¼ç¿©ÊÆ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¤Î¸ºÈ¿À¯ºö¡ÊÇÀ²È¤ËÅ¾ºî¤òµá¤á¤ÆÊä½õ¶â¤ò½Ð¤¹¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¡Ö¥³¥á¼«ÂÎ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»ö¼Â¾åÂ³¤¯¸ºÈ¿À¯ºö¤«¡©
ÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¸ºÈ¿À¯ºö¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á¤Î¼ûÍ×¸º¾¯¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢¼ûÍ×¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ÆÃÇ¤¶µ¼ø ÎëÌÚÀë¹°¤µ¤ó¡§
ÆüËÜ¿Í1¿Í¤¢¤¿¤ê¤¬¿©¤Ù¤ë¥³¥á¤ÎÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯´ÖÌó10Ëü¥È¥ó¤º¤Ä¼ûÍ×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸»ºÎÌ¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢Ä´À°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Å¾ºî¤·¤ÆÂ¾¤ÎºîÊª¤òºî¤Ã¤¿¤éÊä½õ¶â¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¼Â¼Á¡¢¸ºÈ¿À¯ºö¤ä¡¢¢§À¯ÉÜ¤¬¡ÖÅ¬ÀµÀ¸»ºÎÌ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡¢À¸»º¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¥³¥áÀ¸»º¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥³¥á¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢ÌÔ½ë¤ÇÀ¸»º¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥³¥áÉÔÂ¾õÂÖ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥á¼«ÂÎ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òµá¤á¤ÆÎ®ÄÌ¶È³¦¤¬º£²óÆ°¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¸ºÈ¿À¯ºö¤Ï¡¢¥³¥á¤Î¤¢¤Þ¤ê²á¤®¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À¸»ºÎÌ¤òÄ´À°¤·¤ÆÇÀ²È¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸»ºÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤Ã¤¿³¤³°¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÎÊý¤¬·òÁ´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ÆÃÇ¤¶µ¼ø ÎëÌÚÀë¹°¤µ¤ó¡§
À¸»ºÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤ÏÀ¸»ºÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤â¤É¤ó¤É¤ó¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢30Ç¯Á°¤ÎÊÆ²Á¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ûÍ×¸º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸»º¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¤¤¦À¯ºö¤ÏÂ³¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áý»º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼ûÍ×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤µ¤¨ÇÀ²È¤Î»þµë¤¬10±ß¤Û¤É¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¥³¥áºî¤ê¤ò¤ä¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤é¤ËÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¥³¥áÇÀ²È¤Î¸º¾¯¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥áÇÀ²È¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áý»º¤·¤ÆÇÀ²È¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤Çº¤¤é¤º¡¢ÇÀ²È¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ûÍ×¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉôÊ¬¤òÀ¯ºöÅ¾´¹¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºâÀ¯ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¶Û½ÌºâÀ¯¤Î¤â¤È¤ÇÀ¯ºöÅ¾´¹¤Ë¤â»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥³¥á¤òºî¤ì¤Ðºî¤ë¤Û¤ÉÇÀ²È¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥áÉÔÂ¡¦¥³¥á¹âÆ¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½ ¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤µ¤ó¡§
ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤ò¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Çºî¤Ã¤ÆÇÀ²È¤µ¤ó¤âÌÙ¤«¤ë¡¢³¤³°¤Ë¤âÆüËÜ¤ÎÇä¤êÊª¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ÆÃÇ¤¶µ¼ø ÎëÌÚÀë¹°¤µ¤ó¡§
¤ä¤Ã¤È30Ç¯Á°¤ÎÊÆ²Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢ÇÀ²È¤Ï°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥áÇÀ²È¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¥³¥áÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤ÆÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤È¤«Áý»º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ò·èºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÎëÌÚÀë¹°¤µ¤ó
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÆÃÇ¤¶µ¼ø
¸µÇÀ¿å¾Ê´±Î½ ÀìÌç¤ÏÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø
¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤µ¤ó
¸µ¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½ ¸ÞÎØ4Âç²ñ½Ð¾ì 4¸Ä¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ
JOCÍý»ö µÜºê¸©½Ð¿È 3»ù¤ÎÉã