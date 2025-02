W大阪の「LIVING ROOM(リビングルーム)」にて提供する「大阪ソウルフード・バイツ」に、新メニュー&カクテルが登場。

吉本芸人はるかぜに告ぐが監修する、お酒と楽しむ夜限定アフタヌーンティー第2弾が期間限定で楽しめます☆

W大阪「LIVING ROOM(リビングルーム)」大阪ソウルフード・バイツ第2弾

期間:2025年2月15日(土)〜4月14日(月)

時間:17:00〜21:30 (ラストオーダー)

料金:6,500円 (税・サ込) ※選べるドリンク2杯付き

追加オプション:フリーフロードリンク(90分制)+3,500円(シャンパン、白・赤ワイン、ビール、W大阪オリジナル缶チューハイ&ハイボール、ソフトドリンク各種)

場所:ソーシャルハブ 「LIVING ROOM (リビングルーム)」 W 階

予約:電話 06-6484-5812 (レストラン予約 9:00-20:00)、E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」にて、2024年10月より人気お笑いコンビ「はるかぜに告ぐ」監修の、夜限定のおつまみアフタヌーンティーBOXを提供中。

おつまみアフタヌーンティー「OSAKA SOUL FOOD BITES(大阪ソウルフード・バイツ)」第2弾として、新メニューとカクテルが登場します☆

吉本興業所属の「はるかぜに告ぐ」は、ほんわかしたといろの“ボケ”と、キレと威勢のいいとんずの“ツッコみ”が人気の若手コンビ。

「女芸人No.1決定戦 THE W」では、決勝戦進出経験をもつ実力派です。

そんな大阪愛溢れる2人が、お酒の“アテ(関西弁でおつまみの意味)”にぴったりのアフタヌーンティーをW大阪のシェフとともにメニュー開発。

夜限定アフタヌーンティーBOXとして、W階ソーシャルハブ「LIVING ROOM(リビングルーム)」で提供しています!

大阪ソウルフード・バイツ第2弾 メニュー内容

内容:

・天ぷら食べて天下獲ったる! お酒に合わせた3種のお塩添え

・酒飲みとんずがハマる梅水晶と山芋

・トルティーヤチップ 味変ディップ(トマトサルサ、山葵クリーム、アボカドディップ⇒明太子ディップ?)

・チーズラバーといろが愛するミニチーズバーガー

・3種焼き鳥盛り合わせ「春・旅立ちの鳥 涙のタレ焼き」(ねぎま、つくね、シソささみ)

・たこ焼きみたいなカニ焼き 黄色と黒の豹柄ソース

・炙り明太子

・春風が運ぶ季節野菜の盛り合わせ (春キャベツ桜の塩漬け、春山菜)

・冷たいトリュフ風味のひとくちラーメン

・味付け卵金箔添え

※要予約

W大阪の“心臓部”である「LIVING ROOM」は、大阪の文化を取り入れたデザインで知られ、カラフルな店内には道頓堀の看板をイメージしたライトや“漫才ステージ”を設置。

ローカル文化を大切にし、心斎橋から情報発信を続けるW大阪は、次世代の大阪カルチャーを牽引する若い才能を積極的に応援しています。

そんな思いから、“ラグジュアリーホテル×吉本芸人” といった、異種のコラボレーションが実現しました☆

第2弾となる今回、人気メニューはそのままに、2人のアイデアから生まれた新メニューでバージョンアップ。

3種焼き鳥盛り合わせ「春・旅立ちの鳥 涙のタレ焼き」(ねぎま、つくね、シソささみ)や

「チーズラバーといろが愛するミニチーズバーガー」

「冷たいトリュフ風味のひとくちラーメン」

「味付け卵金箔添え」などの、お酒に合う料理が揃っています。

漫才ステージのある、大阪らしいラグジュアリーなラウンジで、大阪感溢れるスイーツ&セイヴォリーを楽しめる内容です!

はる告ぐカクテル

はるかぜに告ぐの2人がYouTube収録中に生まれた「はる告ぐカクテル」も新登場します☆

ビールが大好きなとんずが考案した「アオハルビール」は、青春をイメージしたビアカクテル。

苦いビールに酸っぱいレモン果汁、甘いマスカットリキュールを使用し、ドライフラワーの粉を表面にまぶしています。

といろ考案のカクテル「ふわりん羽(ぱ)」 は、ジャスミンティーをベースにローズシロップやエディブルフラワーを使用したモクテル。

といろの好きなピンクカラーと、ふわふわの羊をイメージした綿あめを乗せて、とことん“かわいい”にこだわっています!

実力派の人気若手コンビ・はるかぜに告ぐが監修する、夜限定のおつまみアフタヌーンティーBOXに新メニューが登場。

W大阪「LIVING ROOM」の大阪ソウルフード・バイツ第2弾は、2025年2月15日から4月14日まで提供です☆

