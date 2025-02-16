¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÒÇî¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤ËÂç¤¢¤¤ì¡Ä¡Ö777½Ð¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÒÇî¤Î¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤È¤«¡¢ËÍ¤ÏIT½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¡¢Î¢¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿ô»ú¤¤¤¸¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤Ë¶âÅÒ¤±¤ë¤Î?¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤È¤«¤Ç¡¢¿Í´ÖÁê¼ê¤Ê¤é¥¤¥«¥µ¥Þ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤À¤ÈÁê¼ê¤¬¥³¡¼¥É½ñ¤¤¤Æ¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¢777¤¬±Ê±ó¤Ë½Ð¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤È¤«¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö³¤³°¤Î¶È¼Ô¤À¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¡ÈÌÙ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥À¥Þ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦º¾µ½¤·¤Þ¤¯¤ê¤¸¤ã¤Í?¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£