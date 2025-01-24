Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤ÎÆüËÜ¿ÍÃË»ù»àË´»ö·ï¡¡40Âå¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤Ë»à·ºÈ½·è
Ãæ¹ñ¡¦¹Åì¾Ê¤Î¿¼¥»¥ó¤ÇµîÇ¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢40Âå¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤Ë»à·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åì¾Ê¿¼¥»¥ó¤ÇµîÇ¯9·î¡¢ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÅÐ¹»Ãæ¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¤¬ÃË¤Ë»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬¡¢¿¼¥»¥ó¤ÎºÛÈ½½ê¤Ç24Æü¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¤³¤ÎÃË¤Ë¡Ö¸Î°Õ»¦¿Íºá¡×¤Ç¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ëþ½£»öÊÑ¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿ÈÈ¹Ô¤«¤Ê¤É¡¢Æ°µ¡¤Î²òÌÀ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç»¦½ý»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢½é¸øÈ½¤ÎÅöÆü¤ËÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÈ½·è¤Ë¤è¤ê¡¢»ö·ï¤ËÂÐ¤·¸·È³¤ÇÎ×¤à»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£