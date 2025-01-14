WNBA ¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÍ»¹ç
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÏ¢·È¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¡£NBA¤äWNBA¡¢F1¤Ê¤É¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÄó·È¤ò¶¯²½¡£
¥È¥ó¥Í¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤È°ìÉô¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÈ¿È¯¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¹õ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎºîÉÊ¤ò»î¹çÁ°¤ËÈäÏª¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÏ¢·È¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¡£NBA¤äWNBA¡¢F1¤Ê¤É¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÄó·È¤ò¶¯²½¡£
¥È¥ó¥Í¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤È°ìÉô¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÈ¿È¯¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¹õ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎºîÉÊ¤ò»î¹çÁ°¤ËÈäÏª¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬²ÃÂ®¤·¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏNBA¤äPGA¤Ê¤É¤Î³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¡¼¥°¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿·¶½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¡¼¥°¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎWNBA¤ä¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é1¤È¤â¼ê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦ÅªÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ê¤Ç²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î´Ø·¸¤Î²ÃÂ®¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
2024Ç¯ºÇ¸å¤Î1¥«·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¿ô¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ê¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¡ÊReebok¡Ë¡¢»þ·×¶È³¦¤Î¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë1916¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ÊThe 1916 Company¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥ì¥ó¥È¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡ÊRent the Runway¡§°Ê²¼¡¢RTR¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢Â·¤Ã¤Æ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥ê¡¼¥°¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×³ÈÂç
12·î19Æü¡¢¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¤ÏWNBA¤È¤ÎÊñ³çÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó¤ÏÊ£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¤ÏWNBA¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥·¥«¥´¡¦¥¹¥«¥¤¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥ê¡¼¥¹Áª¼ê¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¤Î¥ì¥¥·¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÁª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æ±¼Ò¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¡£
WNBA¤ÎºÇ¹â¥°¥í¡¼¥¹ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥³¥ê¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥½¥ó»á¤Ï¡¢·ÀÌó¤ÎÈ¯É½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¤ÏºòÇ¯¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î¾å¾º¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤Ê²¸·Ã¤òÆÀ¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï120Ëü¿Í¤Ç¡¢ESPN¤Ç¤ÎÊüÁ÷³«»Ï°ÊÍè¤â¤Ã¤È¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ155¡óÁý¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥¨¥Ç¥£¥½¥ó»á¤Ï¡¢WNBA¤Ï2025Ç¯¤â¡Ö¾ÝÄ§Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¡¢¸«ÄÌ¤·¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢»î¹ç²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´Ø¤ï¤ê¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î»î¹ç°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ý½¸¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥é¥¤¡ÊGreenfly¡Ë¤Ç¡¢¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCEO¤òÌ³¤á¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¡¼¥·¥å¥Ê¡¼»á¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Þ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼þÊÕ´Ä¶¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤¦Áª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æ±»á¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²ñ¾ìÆþ¤ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤ÎÄó·È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£1916¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬12·î9Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢NBA¤Î¥¿¥¤¥ê¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¯¥·¡¼Áª¼ê¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÎÂ¾ÎÎ°è¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐRTR¤Ï¡¢NFL¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥Á¡¼¥à¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤À¡£RTR¤Ï¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë°áÁõ¤òÄó¶¡¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏRTR¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÆÃÄê¤Î¥í¡¼¥«¥ë»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¾å¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¡£RTR¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥À¥é¥¹¤Ï½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤À¤È¡¢RTR¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤ÇCEO¤Î¥¸¥§¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Þ¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£RTR¤ÎºÇÂç¤Î¥Õ¥ë¥Õ¥£¥ë¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ë¤¢¤ë¡£¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°èÌ©Ãå·¿ÁÈ¿¥¤È¼ê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥Þ¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
NBA¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë¥È¥ó¥Í¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢È¿È¯¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2024Ç¯10·î¡¢»î¹ç²ñ¾ìÆþ¤ê¤ÎºÝ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç°ì¡¢Æó¤òÁè¤¦Áª¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿NBA¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¯¡¼¥º¥ÞÁª¼ê¤¬¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤«¤é°ìÊÑ¤·¤Æ¡¢ÃÏÌ£¤Ê¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¾å²¼¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»î¹çÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Åö»þ¥¯¡¼¥º¥ÞÁª¼ê¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥¯¡¼¥º¥ÞÁª¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ÏÃ±È¯»ö¾Ý¤À¤í¤¦¤È¡¢¥«¡¼¥·¥å¥Ê¡¼»á¤ÏÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¥È¥ó¥Í¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬º£¸å¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥«¡¼¥·¥å¥Ê¡¼»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬»î¹ç¤ÇÉÔÄ´¤Ê»þ¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤Î³°¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÁª¼ê¤â¡Ê¥È¥ó¥Í¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¬¡ËÂç¹¥¤¤À¡×¡£
¥«¡¼¥·¥å¥Ê¡¼»á¤Î¼çÄ¥¤òÎ¢¤Å¤±¤ëº¬µò¤¬¤¢¤ë¡£2024Ç¯11·î¤ÎNBA¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÄ¾¸å¡¢ÆóÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥Æ¥Õ¡¦¥«¥ê¡¼Áª¼ê¤¬¡¢³ÚÅ·¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥«¥ê¡¼Áª¼ê¤ÏËè»î¹çÁ°¤Ë¡¢Ëè²ó°Û¤Ê¤ë¹õ¿Í¥Õ¥¡¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§Luxury Briefing: Will fashion¡Çs sports obsession survive 2025?¡Ï
Danny Parisi¡ÊËÝÌõ¡§Åª¾ìÃÎÇ·¡¿¥¬¥ê¥ì¥ª¡¢ÊÔ½¸¡§ºäËÜÆäº»¡Ë