¡Ö°ì¿Í¤ËÇØÉé¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×·ãÆ®¤ËÇÔ¤ì¤¿Î®·ÐÂçÇð¤Î»Ø´ø´±¤¬PKÀï·èÃå¤Ë¡ÈËÜ²»¡É¡Ö¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ëÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡Ä¡×¡ÚÁª¼ê¸¢ ·è¾¡¡Û
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦·è¾¡¡ÏÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë£±¡Ê9PK8¡Ë£±Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¿£±·î13Æü¡¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì
¡¡£±·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤Ë¤µ¤ì¤¿Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤Ç¡¢Î®·ÐÂçÇð¤¬Á°¶¶°é±Ñ¤ÈÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹Àï¤Ç¤â·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢Î¾·³¤È¤â£·¿ÍÌÜ¤Þ¤ÇÁ´°÷À®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊPKÀï¤Ë£¸¡Ý£¹¤ÈÇÔ¤ì¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Î®·ÐÂçÇð¤Î±ÝËÜ²íÂç´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ·è¾¡Àï¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎ®·Ð¤Î¥×¥íÆâÄêMF¤¬º£Âç²ñ£´ÅÀÌÜ¡ª ·è¾¡Àï¤Ç²ÚÎï¤Ê¥Õ¥§¥¤¥ó¥ÈÃÆ¡ª
¡¡PKÀï¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦ËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈó¾ï¤ËÊ£»¨¡£°ì¤Ä¤Î¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ëÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£°ì¿Í¤Ë¤³¤ì¤À¤±¡Ê½Å¤¤¡Ë¤Î¤â¤Î¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¥²¡¼¥à¤Î·Á¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÅÍÍ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½¢Ç¤£µÇ¯ÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢Î®·Ð¤é¤·¤¯Í¦´º¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤òÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡»æ°ì½Åº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£Âç²ñ¤ÎÎ®·ÐÂçÇð¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡£±·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤Ë¤µ¤ì¤¿Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤Ç¡¢Î®·ÐÂçÇð¤¬Á°¶¶°é±Ñ¤ÈÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿±äÄ¹Àï¤Ç¤â·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢Î¾·³¤È¤â£·¿ÍÌÜ¤Þ¤ÇÁ´°÷À®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊPKÀï¤Ë£¸¡Ý£¹¤ÈÇÔ¤ì¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Î®·ÐÂçÇð¤Î±ÝËÜ²íÂç´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ·è¾¡Àï¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎ®·Ð¤Î¥×¥íÆâÄêMF¤¬º£Âç²ñ£´ÅÀÌÜ¡ª ·è¾¡Àï¤Ç²ÚÎï¤Ê¥Õ¥§¥¤¥ó¥ÈÃÆ¡ª
¡¡PKÀï¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦ËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤£µÇ¯ÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢Î®·Ð¤é¤·¤¯Í¦´º¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤òÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡»æ°ì½Åº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£Âç²ñ¤ÎÎ®·ÐÂçÇð¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë