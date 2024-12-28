¸µ¿Íµ¤YouTuber¡Ö¥ô¥¡¥ó¤æ¤ó¡×¥ô¥¡¥ó¥Ó¤¬¸ì¤ëÈðëîÃæ½ý¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¡Ö²ò»¶¤Ç¼«¿®¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×ºÆµ¯¤·¤¿¸½ºß¤Ï¡Ö¼Â¶È²È¡×¤Ë
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØABEMA NEWS¡Ù¡ÊABEMA TV¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤ÁÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ä¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤¬YouTuber¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ó¡£2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¸µ¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ô¥¡¥ó¥Ó¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤æ¤ó¤«¤é¤Ê¤ëÃË½÷¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ô¥¡¥ó¤æ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï200Ëü¿ÍÄ¶¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëÁêÊý¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤æ¤ó¡×¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ô¥¡¥ó¥Ó¡£¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó»Ñ¤â
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë¤æ¤ó¤¬¿Íµ¤YouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFischer¡Çs¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ç¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ó¤Ï²ò»¶¡£¥ô¥¡¥ó¥Ó¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤ÎÁ´¿È¥¿¥¤¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢²ò»¶»þ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈðëîÃæ½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ô¥¡¥ó¥Ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«¿È¤¬YouTuber¤È¤Ê¤ë°ÊÁ°¤Î¤³¤È¤«¤é¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈËÍ¤Ï¡ØLOG-¥í¥°-¡Ù¤È¤¤¤¦¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤à¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢YouTube¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï·ÝÇ½³¦¤ä²»³Ú¶È³¦¤Ï¡ÈÂç¿Í¤ÎºÓÇÛ¤ÇÊª»ö¤ÎÂçÈ¾¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤È·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢YouTube¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î²ðÆþ¤â¤Ê¤¯»ëÄ°¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¡Ø»þÂå¤¬Íè¤¿¡Ù¤È³Î¿®¤·¡¢¼«Í³¤ËÉ½¸½³èÆ°¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ËÍ¤Ï¡¢Æ°²èÅê¹Æ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤·¤«ËÜ¶È¤¬YouTuber¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤æ¤ó¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡Ø¥ô¥¡¥ó¤æ¤ó¡Ù¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥ô¥¡¥ó¥Ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¡×
¡¡¤æ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥ô¥¡¥ó¥Ó¤À¤¬¡¢·ëÀ®Á°¤Ë¥Ô¥ó¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÎÁÍý¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥¯ÃË»Ò¤È¤·¤ÆÈþÍÆ·Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¿§¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥¡¥ó¤æ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥ÈÆ°²è¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Á¤é¤âÂçÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â100ËüºÆÀ¸¤ÎÆ°²è¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¤æ¤ó¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë¥ô¥¡¥ó¤æ¤ó¤Ï²ò»¶¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òµÙ»ß¤·¤¿¥ô¥¡¥ó¥Ó¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁêÊý¤ò¿²¼è¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÃË¡×¤Ê¤É¿´¤Ê¤¤À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥ô¥¡¥ó¤æ¤ó¤ò²ò»¶¤·¤¿»þ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¥â¥Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÁêÊý¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤éÇä¤ì¤¿¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤ÏºÍÇ½¤â²¿¤â¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤ÇÁ´¤Æ½ª¤ï¤ê¤À¡Ù¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤Î¤Ê¤«¤ò¤°¤ë¤°¤ë¤È½ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÄü¤á¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬ËÍ¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÁ´¤Æ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¼«Ê¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¡¢°ì¤Ä¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÂô»³¤Î·Ð¸³¤òÆÀ¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿YouTube¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤è¤¦¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥á¡¼¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¼ç¤Ë³¤³°ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ®¤Î374Æü¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô 1000Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢YouTuber¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤¿Èà¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ë»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤À¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¿´¤È¤½¤ÎÌ´¤ËÀµ³Î¤Ë¸þ¤«¤¦ÃÎ¼±¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¶¶ø¤äºÍÇ½¤ÎÍ¥Îô¤ÇÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤òµß¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¡¢Âô»³¤Î´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÏËÍ¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¡ØHERO¡ÇZZ¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¥ô¥¡¥ó¥Ó¤ÏYouTube¤âÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¸þ¤±¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë±¿±Ä¤ä¥Ö¥é¥ó¥É²ñ¼Ò¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´Æ£¤Á¤Ò¤í¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë