¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á¤ÎºÊ¡¢¡ÈÎ®¹Ô¤ê¡É¤ÎÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·ë²Ì¡ÖÃÎ¤é¤º¤ËÅÉ¤Ã¤¿¤éÃÏ¹ö¤ÎÄË¤ß¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÈø·Áµ®¹°¤ÎºÊ¡¦Èø·Á¤¢¤¤¤µ¤ó¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÎ®¹Ô¤ê¡É¤ÎÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿·ë²Ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á¤ÎºÊ¡¢Ä¹½÷¤ÎÂ´±à¼°¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ä¤±¤ë¤È¹éÌä¤ß¤¿¤¯ÄË¤¤¤Î¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿°¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤éÎ©ÂÎÅª¤Ë¸«¤»¤ë¡Ø¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÅâ¿É»Ò¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¡Ö¿°¤ò¼ð¤ì¤µ¤»¤Æ¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤ß¤»¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤É¤³¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤â¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¤¬½Ð²ó¤ê¤¹¤®¤Æ¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¯Çã¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÃÎ¤é¤º¤ËÅÉ¤Ã¤¿¤éÃÏ¹ö¤ÎÄË¤ß ±³¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬Î®¹Ô¤ê¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡¢¡¢¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤ï¡ª¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£