NCT DREAM¡¢2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¤¬12·î11Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¡ª¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø

NCT DREAMの2作目となる映画「NCT DREAM Mystery Lab: DREAM( )SCAPE in Cinemas」が、12月11日に日本で公開される。2016年8月、“Neo Culture Technology(ネオ・カルチャー・テクノロジー)”の頭文字を由来とするNCTから派生したユニットのひとつとしてデビューしたNCT DREAM。2020年に発売された日本公演記念ミニアルバム「THE DREAM」がBillboard JAPANの週間アルバム・セールス・チャート「Billboard JAPAN Top Albums Sales」で首位を獲得するなど、日本でも人気を確立している。

2022年9月にはグループ2度目にして2年10ヶ月ぶりの単独コンサート「NCT DREAM SHOW2 : In A DREAM」を開催。韓国内最大規模のライブ会場であり、すべてのアーティストの夢の舞台と呼ばれるソウル・オリンピック・メインスタジアムで開催された本コンサートは、前売券の発売直後に2日間のコンサート全席が即完売。ライブ配信には13万5千人余りを動員し、世界的なアーティストとしての底力を立証した。そんなファン、そしてメンバーにとって記念すべき初コンサートでの公演実況に加えて、準備過程・バックステージのメンバーの姿を捉えたドキュメンタリー映画が「NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM」として2022年に世界公開され、世界中のファン「NCTzen」を感動と興奮の渦に包みこんだ。この度、NCT DREAMにとって2作目となる映画「NCT DREAM Mystery Lab: DREAM( )SCAPE in Cinemas」の日本公開が2024年12月11日(水) に決定。本作のポスタービジュアルが初公開された。ムビチケ前売り券の発売は2024年11月22日(金)より開始となり、劇場限定の特典も解禁となった。2022年公開のNCT DREAM初となる映画「NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM」に続き、2作目となる本作「NCT DREAM Mystery Lab: DREAM( )SCAPE in Cinemas」は、2024年12月11日(水)に全世界同時公開を迎える。本作はNCT DREAMの3度目のワールドツアー「THE DREAM SHOW 3: DREAM( )SCAPE」の幕開けとなった2024年5月2日、3日、4日にソウルの高尺(コチョク)スカイドームで行われ、3夜連続で完売したコンサートでのスリリングなライブパフォーマンスを収録。2024年3月にリリースされた大ヒットアルバム「DREAM( )SCAPE」をひっさげたメンバーたちのステージ上でのエネルギッシュなダンス、そして力強いボーカルの圧倒的な歌唱力はもちろんのこと、ステージ裏で彼らが取り組む準備過程や、リハーサル映像、メンバーのステージにかける想いやプライベートな話を盛り込んだ撮りおろし単独インタビューまで、貴重な映像がたっぷりと収められたドキュメンタリー映画となっている。映画公開に合わせて解禁されたポスタービジュアルは、今回のコンサートに出演したマーク、ジェノ、ヘチャン、ジェミン、チョンロ、チソンの6人にNCT DREAMの公式カラー「パール・ネオ・シャンパン」色のスポットライトが当たったもの。メンバーたちが「パール・ネオ・シャンパン」色の世界で見せる情熱的なパフォーマンスを映画館で堪能し、幻想的な空間に没入してみてはいかがだろうか。また2024年11月22日(金)よりムビチケ前売券の発売が決定し、劇場限定の特典はメンバーのビジュアルが収められたオリジナルフォトカード(全6種ランダム)となっている。

■作品概要

「NCT DREAM Mystery Lab: DREAM( )SCAPE in Cinemas」



出演:NCT DREAM

監督:Margo Yeji Lee 、Yoondong Oh

プロデューサー:David Tu Sun Song

製作:CJ4DPLEX / SMエンターテインメント

制作:CJ4DPLEX、ScreenX Studio

製作国:韓国

配給:TOHO NEXT

公開日:2024年12月11日(水)



