»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤ÎÎ±ÃÖ»ÜÀßÆâ¤ÇÃË¤¬»àË´¡¡¸ý¤ÈÉ¡¤Ë¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¡¡¼«»¦¡©ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤·
»¥ËÚ¡¦Ãæ±û·Ù»¡½ð¤ÎÎ±ÃÖ»ÜÀß¤Ç¤¤ç¤¦¡Ê2024Ç¯11·î18Æü¡Ë¡¢µ¯ÁÊ¸å¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¡Ê59¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸áÁ°6»þ45Ê¬¤´¤í¡¢µ¯¾²»þ´Ö¤Î¸áÁ°6»þÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÃË¤¬µ¯¤¤ÆÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤¬ÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤ÏÉ¡¤È¸ý¤Ë¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÉÛÃÄ¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î±ÃÖ»ÜÀß¤Ç¤Ï¸á¸å9»þ¤Ë½¢¿²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¢¿²»þ´Ö¤ÎºÝ¡¢ÃË¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½¢¿²»þ´Ö¸å¤â·Ù»¡´±¤¬Ê£¿ô¿ÍÂÎÀ©¤ÇÎ±ÃÖ»ÜÀßÆâ¤Î½ä²ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»ÊË¡²òË¶¤ò¹Ô¤¤»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö»þ¤Î½ä²óÂÎÀ©¤¬Å¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
¥À¥¤¥¹,
Áòµ·,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÀÅ²¬,
ºë¶Ì,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Êè,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡