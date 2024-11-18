¡ÖÊÂÀ¹¡×¤Ï20±ß¥¢¥Ã¥× ¤¹¤²È¤¬µíÐ§¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½¡¡¹ñ»ºÊÆ¤Î¹âÆ¼õ¤±¡¡11·î22Æü¤«¤é
µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¤¹¤²È¤Ï¡¢º£·î22Æü¤«¤éµíÐ§¤äÄê¿©¤Ê¤É¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÊÂÀ¹¡×¤Ï20±ß¥¢¥Ã¥× ¤¹¤²È¤¬µíÐ§¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½¡¡¹ñ»ºÊÆ¤Î¹âÆ¼õ¤±¡¡11·î22Æü¤«¤é
ÃÍ¾å¤²Éý¤Ï10±ß¤«¤é60±ß¤Ç¡¢µíÐ§¡ÖÊÂÀ¹¡×¤Ï20±ßÃÍ¾å¤²¤·¡¢450±ß¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ»º¤Î¥³¥á¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µíÐ§¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï4·î°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½7¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¹¤²È¤ÏÀè·î¡¢80±ß°ú¤¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ»ºÊÆ¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Á³Ê¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ëÃÍ¾å¤²¤Ï³°¿©³Æ¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¡Ö¥¬¥¹¥È¡×¤ä¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¡×¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥é¥¤¥¹¡×¤òÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÅ·Ð§¤Æ¤ó¤ä¡×¤âº£·î¤«¤éÅ·Ð§¤òÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£