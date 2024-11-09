【グランデスケール 轟雷】
予約開始：11月14日
発売日・価格：未定

　コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール 轟雷」を11月14日11時より予約開始する。発売日と価格は共に未定。

　今回同社公式Xアカウントにて本製品の予約開始日時を公開しているほか、11月10日に開催されるイベント「AK-GARDEN（エーケーガーデン）26」にて展示を予定している。

イベント情報

「AK-GARDEN（エーケーガーデン）26」

開催日：11月10日 12時～16時 会場：東京都立産業貿易センター浜松町館2～5F 入場料
当日券：1,500円
ファストチケット・一般入場券：1,200円

□「AK-GARDEN 26 ファストチケット」販売ページ
□「AK-GARDEN 26 一般入場券」販売ページ

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