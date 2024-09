山之内すずさん、開幕を“リボン玉開き”でお祝い！「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」

©’24 SANRIO 著作(株)サンリオ株式会社サンリオは、SHIBUYA TSUTAYA 1階にて、2024年9月6日(金)から9月16日(月・祝)まで開催する、今年50周年を迎えた「ハローキティ」の完全没入体験イベント「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」の一般公開に先駆けて、報道関係者の皆様に向けたメディアイベントを行った。イベントに登壇した山之内すずさんは、ハローキティとお揃いのリボンがついた衣装で登壇した。

■"生粋のキティファン"山之内すずさんがキティとの共演に大興奮!当日は、SHIBUYA TSUTAYA 1階にて、ハローキティの大ファンである山之内すずさんが登壇し、「幼少期からキティグッズに囲まれて、キティちゃんの英才教育を受けてきました!今日はキティちゃんに会えて超しあわせ!」と、ハローキティへの想いを熱弁。その後、すずさんとハローキティによる「くす玉開き」ならぬ「"リボン玉"開き」で、降り注ぐたくさんの真っ赤なリボンと共に「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」の開幕をお祝いした。"リボン玉"開きで開幕をお祝い ©'24 SANRIO 著作(株)サンリオまた本イベントの目玉企画であり、ハローキティ史上最高の没入体験ができる「イマーシブスポット」の魅力をアピールするため、すずさんとハローキティが約3分間のTikTokライブ配信を実施。ハローキティの世界に溶け込める写真・動画の撮り方や映像の見どころなど、「イマーシブスポット」の楽しみ方を紹介した。TikTokライブ配信で、イマーシブ空間の見どころを紹介 ©'24 SANRIO 著作(株)サンリオ■SHIBUYA109のセルカスタジオでは、山之内すずさんがおすすめポーズを考案!SHIBUYA109渋谷店 8階で開催中のPOP-UP SPACE『HELLO KITTY FASHION ROOM』では、すずさんが2つのセルカスタジオを体験。スタジオ備え付けのプロップスの中から、ハローキティのぬいぐるみとカチューシャを選び、すずさん考案のポーズでおすすめの撮り方を披露した。ハローキティのカチューシャやぬいぐるみを自由に使って写真を撮れる ©'24 SANRIO 著作(株)サンリオ自身のお部屋について聞かれると、「色ものを集めるのが好きで、自分の好きなものがつまった最高の部屋です」と話した。会場内には、11月1日(金)から東京国立博物館 表慶館で開幕する展覧会「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」で展示するブースの一部も特別に公開している。Hello Kitty展の展示を一部先行公開 ©'24 SANRIO 著作(株)サンリオ■「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」とは今年50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」は、世界中のみんなとなかよくなるために、これまでたくさんのチャレンジをしてきた。昨年11月よりスタートしたアニバーサリーイヤーは、ハローキティがTikTokでダンスやASMRチャレンジをしたり、メタバースプラットフォームに登場したりと、さらなるチャレンジで新しいお友だちと「ハロー」し続けている。壁一面に広がるたくさんのリボンとハローキティ ©'24 SANRIO 著作(株)サンリオサンリオキャラクターたちがキティのリボンをつけ50周年をお祝い ©'24 SANRIO 著作(株)サンリオ今回もまた、1日数十万人もの人が行き来するスクランブル交差点の目の前にハローキティのイマーシブ空間を作り、数え切れないほどのキティのリボンとカワイイ世界に浸れる新しいハローキティ体験をお届けする。ハローキティの街を楽しむ山之内すずさん ©'24 SANRIO 著作(株)サンリオ足元にリボンが集まってくるステップリボンスポット ©'24 SANRIO 著作(株)サンリオ渋谷のスクランブル交差点を渡ると、リボンいっぱいのショーウィンドウからハローキティがお出迎え。会場内の「イマーシブ体験エリア」に入ると、ステップを踏むたびにインタラクティブにリボンが現れる「ステップリボンスポット」、 3月にMAISONdesとコラボしリリースした『ポップコーン!! feat. ハローキティ, なるみや, 原口沙輔』のポップな音楽に合わせたリズミカルな映像でハローキティ史上最高の没入体験ができる「イマーシブスポット」、キティのリボンに包まれる「ミラーフォトスポット」で、つい写真や動画を撮ってシェアしたくなるカワイイ世界に引き込む。"鏡越しショット"が撮れるミラーフォトスポット ©'24 SANRIO 著作(株)サンリオスクランブル交差点の先に現れるハローキティ ©'24 SANRIO 著作(株)サンリオ<「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」 開催概要>イベント名:「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」開催日時:2024年9月6日(金)〜9月16日(月・祝) 10:00〜22:00 ※最終日のみ18:00終了会場:SHIBUYA TSUTAYA 1階 (住所:東京都渋谷区宇田川町21-6)内容:イマーシブ体験、インタラクティブ体験、フォトスポット、SNS投稿キャンペーン、スタンプラリー入場料:無料URL:https://hellokitty50th.sanrio.co.jp/news/1476/<「HELLO KITTY FASHION ROOM」 開催概要>イベント名:「HELLO KITTY FASHION ROOM」開催期間:2024年8月31日(土)〜9月16日(月・祝)場所:SHIBUYA109渋谷店 8階入場料:無料URL:https://hellokitty50th.sanrio.co.jp/news/1469/■ハローキティは今年で50周年2024年の今年、ハローキティは50周年を迎えた。2024年12⽉31⽇(火)までの期間を「50周年アニバーサリーイヤー」として、「Friend the Future. 未来と友だちになろう。」をテーマに様々な取り組みを⾏っている。ハローキティSNS情報ハローキティ50周年サイトURL:https://hellokitty50th.sanrio.co.jpInstagram:https://www.instagram.com/hellokittyjp_official/X:https://x.com/hellokitty50th?s=20TikTokハローキティ公式50周年アカウント:https://www.tiktok.com/@hellokitty_50thTikTokハローキティ動画アカウント This is hello kitty.:https://www.tiktok.com/@this_is_hellokitty_デジタルシングル『ポップコーン!! feat. ハローキティ, なるみや, 原口沙輔』配信URL:https://MAISONdes.lnk.to/PopcornWNMusic Video:https://youtu.be/k5yqJnaCtRo■ハローキティ50周年サイト