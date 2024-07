HPが業界トップクラスとなる「最大55TOPS」のNPU性能を持つ次世代AI PC「HP OmniBook Ultra」を発表しました。AMDと共同設計した端末で、AMD Radeon 800Mグラフィックス搭載のプロセッサ「Ryzen AI 300」シリーズを採用し「比類ないパフォーマンスを発揮」するとのこと。なお、MicrosoftがAIの実行に適したPCの規格として示した「 Copilot+ PC 」はこれまでQualcomm製のArmアーキテクチャSoC採用PCばかりでしたが、Armアーキテクチャ以外でもCopilot+ PC機能が使えるAI PCが出てくることになります。

OmniBook UltraはHPとAMDが共同設計したPCで、CPUとしてAMDのノートPC向けプロセッサ「Ryzen AI 300」を採用しています。グラフィックス面では「Radeon 800M」搭載でゲーマーも満足の性能となっているほか、XDNA 2アーキテクチャ採用のNPUを搭載しており、AI処理性能は最大で55TOPSにもなるとのこと。Microsoftが定めた、AI実行に適したPC「Copilot+ PC」の最小要件は「Microsoftの認めたSoCを搭載していること、および40TOPS以上のNPUを搭載していること」「メインメモリが16GB以上(DDR5)であること」「ストレージが256GB以上のSSDであること」の3点であり、OmniBook Ultraは条件を満たしています。Microsoftが「Copilot+ PC」発表、Armプロセッサ「Snapdragon X Elite」搭載でAIをローカル実行できる - GIGAZINEMicrosoftはRyzen AI 300を搭載したPCでもCopilot+ PC機能を使えるようになることを発表しています。Devices hit the market with new AMD Ryzen AI 300 Series chips | Windows Experience Bloghttps://blogs.windows.com/windowsexperience/2024/07/15/devices-hit-the-market-with-new-amd-ryzen-ai-300-series-chips/OmniBook Ultraは2024年8月発売予定で、価格は1450ドル(約23万円)からの設定になるとのことです。