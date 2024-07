Samsungが折りたたみ式スマートフォン「Galaxy Z Fold6」と「Galaxy Z Flip6」を2024年7月10日(水)に発表しました。どちらのモデルもQualcomm製のSoC「Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy」を搭載しており、高いAI処理性能を備えているとのこと。両モデルは日本でも2024年7月31日(水)に発売予定で、2024年7月17日(水)に予約受付が始まります。

「Galaxy Z Fold6」「Galaxy Z Flip6」(SIMフリーモデル)& ケースアクセサリー 2024年7月17日(水)予約開始・7月31日(水)発売 - Samsung Newsroom 日本https://news.samsung.com/jp/galaxy-z-flip6-fold6-launchSamsung Galaxy Z Fold6(サムスン ギャラクシーZフォールド6)|Galaxy AI|Samsung Japan 公式https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-fold6/Samsung Galaxy Z Flip6(ギャラクシーゼットフリップ6) | Galaxy AIhttps://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-flip6/◆Galaxy Z Fold6Galaxy Z Fold6の折りたたみ時の見た目はこんな感じ。カラーは「シルバーシャドウ」「ネイビー」「クラフトブラック」「ホワイト」の4色です。展開すると大画面を広々と使えます。画面のピーク輝度は2600ニトで、前モデルの1750ニトから向上しています。バックカメラは「広角カメラ(5000万画素)」「望遠カメラ(1000万画素)」「超広角カメラ(1200万画素)」の3つ。フロントカメラは1000万画素のカバーカメラと400万画素のインカメラを搭載しています。SoCは「Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy」を採用。前モデルと比べてGPU性能が19%、NPU性能が42%、CPU性能が18%向上しています。「顔写真からアバターを作成」「写真に被写体を描き加える」「文章生成」「ウェブページの要約」といった各種AI機能を搭載。「Google Gemini」アプリのインストールも可能です。Galaxy Z Fold6のスペックは以下の通り。モデル名Galaxy Z Fold6メインディスプレイ7.6インチ2160×1856ピクセル2600ニト1〜120HzAMOLED 2X(有機EL)カバー画面6.3インチ2376×968ピクセル2600ニト1〜120HzAMOLED 2X(有機EL)ストレージ容量256GB/512GB/1TBメモリ容量12GBバックカメラ広角カメラ:5000万画素望遠カメラ:1000万画素超広角カメラ:1200万画素フロントカメラカバーカメラ:1000万画素インカメラ:400万画素バッテリー容量4400mAhSoCSnapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for GalaxyWi-Fi2.4GHz:IEEE802.11b/g/n/ax5GHz:IEEE802.11a/n/ac/ax6GHz:IEEE802.11axBluetooth5.3生体認証指紋認証と顔認証OSAndroid 14寸法折りたたみ状態:153.5mm×68.1mm×12.1mm展開状態:153.5mm×132.5mm×5.6mm重量239gGalaxy Z Fold6の価格は256GBモデルが税込24万9800円、512GBモデルが税込26万7800円、1TBモデルが税込30万3800円です。◆Galaxy Z Flip6Galaxy Z Flip6は、縦方向に折りたためるスマートフォンです。展開すると一般的なスマートフォンに似た外観になります。カラーは「ブルー」「イエロー」「ミント」「シルバーシャドウ」「クラフテッドブラック」「ホワイト」の6色です。折りたたんだ際に外側に露出する画面は、好みに合わせて表示内容をカスタム可能。折りたたみ状態でチャットすることもできます。カメラは5000万画素の広角カメラと1200万画素の超広角カメラを搭載。また、1000万画素のフロントカメラもあります。バッテリー容量は4000mAhで、前モデルより300mAh増加しています。また、Galaxy Z Flipシリーズとして初めて熱放出用のベイパーバンチャーを搭載しており、熱放出性能が向上しているとのこと。Galaxy Z Fold6と同様に「Google Gemini」アプリのインストールにも対応しています。Galaxy Z Flip6のスペックは以下の通り。モデル名Galaxy Z Flip6メインディスプレイ6.7インチ2640×1080ピクセル2600ニト1〜120HzAMOLED 2X(有機EL)カバー画面3.4インチ720×748ピクセル1600ニト60HzAMOLED 2X(有機EL)ストレージ容量256GB/512GBメモリ容量12GBバックカメラ広角カメラ:5000万画素超広角カメラ:1200万画素フロントカメラ1000万画素バッテリー容量4000mAhSoCSnapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for GalaxyWi-Fi2.4GHz:IEEE802.11b/g/n/ax5GHz:IEEE802.11a/n/ac/ax6GHz:IEEE802.11axBluetooth5.3生体認証指紋認証と顔認証OSAndroid 14寸法折りたたみ状態:85.1mm×71.9mm×14.9mm展開状態:165.1mm×71.9mm×6.9mm重量187gGalaxy Z Flip6の価格は256GBモデルが税込15万9700円で、512GBが税込17万7700円です。