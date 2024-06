Microsoftが2024年6月15日に、Windows 11 バージョン24H2に備えた更新プログラムであるKB5039239(ビルド26100.863)をリリースしました。Microsoftは、バージョン24H2については記事作成時点で高性能NPU搭載のAI特化PC「Copilot+ PC」のみが利用可能であると発表しています。June 15, 2024-KB5039239 (OS Build 26100.863) - Microsoft Support

https://support.microsoft.com/en-us/topic/june-15-2024-kb5039239-os-build-26100-863-863c855f-b154-4991-b0dd-f2fc0b7bfe0bIs your PC getting the Windows 11 version 24H2 in June or September 2024? | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/is-your-pc-getting-the-windows-11-version-24h2-in-june-or-september-2024MicrosoftのWindows Insiderプログラムチームは、Windows 11 バージョン24H2のリリースプレビューチャネルへの展開を2024年5月29日に公式ブログで発表しました。しかし、Microsoftは6月7日にリリースプレビューチャネルへの展開を一時的に停止。これはPCの操作をすべて記録して検索できる「Recall」機能にセキュリティ上の懸念があり、実装の見直しが行われたことが理由だと考えられています。Microsoftが物議を醸すRecall機能の搭載をCopilot+ PCのリリース当初では見送ることを発表 - GIGAZINEその後、Microsoftは6月15日にビルド26100.863で提供を再開したと発表しました。ただし、サポートノートには「重要:Windows 11 バージョン24H2は、Copilot+ PCデバイスでのみ使用できます」と明記されています。バージョン24H2にはAI機能のほかに、Wi-Fi 7のサポート、HDR画質の背景、Sudoコマンドの追加などが含まれる予定です。また、このビルド26100.863では、Bluetoothデバイスのオーディオに影響する問題や、Armチップ搭載PCでBattleEyeアンチチートを搭載したゲームが動作しなくなる問題が修正されるとのこと。なお、早速AMDがWindows 11 バージョン24H2をサポートしたチップセットドライバーのバージョン6.05.28.016をリリースしています。AMD Ryzen™ Chipset Driver Release Notes 6.05.28.016https://www.amd.com/en/resources/support-articles/release-notes/RN-RYZEN-CHIPSET-6-05-28-016.html