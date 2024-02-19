¿·NISA¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ª¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤Ã¤Æ¡©
2024Ç¯1·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·NISA¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Î2¤Ä¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò¤É¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÉ©ÅÄ²íÀ¸¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¤½¤â¤½¤âNISA¤Ã¤Æ²¿¡©¿Íµ¤¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²óÅú¤ò¸«¤ë
▶¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
É©ÅÄ²íÀ¸¤µ¤ó
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥é¥¤¥Õ¥¢¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Ö±é¡¢¼¹É®¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£¶¦Ãø¤Ë¡ØÆü·Ð¥Þ¥Í¡¼¤ÈÀµÄ¾FP¤¬¹Í¤¨È´¤¤¤¿¡ª¡¡ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¿·NISAÅê»ñ½Ñ¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¡£
¢£¿·NISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡¢¤É¤¦°ã¤¦¤Î¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤«°ìÈÌNISA¤«¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤·¤«Áª¤Ù¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·NISA¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÎÎ¾Êý¤ò»È¤Ã¤ÆÅê»ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¶âÍ»Ä£¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¡¢Ä¹´ü¤ÎÀÑÎ©¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤ËÅ¬¤·¤¿Åê»ñ¿®Â÷¤Ç¤¹¡£¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Î¾å¸Â¤ÏÇ¯´Ö120Ëü±ß¡£Ëè·î10Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤ÇÀÑÎ©Åê»ñ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾å¾ì³ô¼°¡¢³¤³°¤Î¾å¾ì³ô¼°¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢ETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¡¢REIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Î¾å¸Â¤ÏÇ¯´Ö240Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Ëè·îÄê³Û¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¿·NISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡¢¤É¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡©
2¤Ä¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤º¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤ÎÉý¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾å¸Â¶â³Û¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¡£
¡¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÇÇã¤¨¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿Äã¥³¥¹¥È¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ç¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÇÇã¤¨¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ï¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤âÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤½¤ì°Ê¾å¤Î¶â³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÇÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë
£Äã¥³¥¹¥È¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤òËè·îÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯Åê»ñÊýË¡¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ÆÃ¯¤Ë¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤Î²¦Æ»¤Ç¤¢¤ë
¤½¤·¤Æ¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ï¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤³ô¼°¤Ê¤É¤òÇã¤¦¾ì¹ç¤ä¡¢Ëè·î10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¶â³Û¤òÅê»ñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸/À¸ÅçÅµ»Ò