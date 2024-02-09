『ジャンプ』震災受け無料公開へ 過去発売号をジャンプ＋とゼブラックで
集英社の少年ジャンプ編集部は9日、1月1日に発生した令和6年能登半島地震により雑誌配送の遅れや、発売できなかった地域が発生したことを受け、被災された人に向けて「週刊少年ジャンプ」「ジャンプSQ.」「最強ジャンプ」を、漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」と総合電子書店「ゼブラック」にて期間限定で順次無料公開することを発表した。
【画像】『鬼滅の刃』ギャグ漫画も読める！無料公開されるジャンプ
■無料公開対象と期間
【第1弾公開期間：2月9日（金）0時より3月8日（金）23時59分まで】
「週刊少年ジャンプ」4・5合併号（2023年12月25日発売）
「週刊少年ジャンプ」6・7合併号（2024年1月6日発売）
「週刊少年ジャンプ」８号（2024年1月22日発売）
「週刊少年ジャンプ」９号（2024年1月29日発売）
【第2弾公開期間：2月14日（水）0時より3月8日（金）23時59分まで】
「最強ジャンプ」2月号（2024年1月4日発売）
「ジャンプSQ.」2月号(2024年1月4日発売)
「ジャンプSQ.RISE 2024 WINTER」（2024年1月24日発売）※「ジャンプSQ.」増刊
閲覧できるのは、「少年ジャンプ＋」（アプリのみ）と、「ゼブラック」アプリ・ブラウザ版上。「週刊少年ジャンプ」の配信期間は、2月9日（金）AM0時から3月8日（金）23時59分まで、「最強ジャンプ」「ジャンプSQ.」「ジャンプSQ. RISE 2024 WINTER」は、2月14日（水）0時から3月8日（金）23時59分まで。
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■無料公開対象と期間
【第1弾公開期間：2月9日（金）0時より3月8日（金）23時59分まで】
「週刊少年ジャンプ」4・5合併号（2023年12月25日発売）
「週刊少年ジャンプ」6・7合併号（2024年1月6日発売）
「週刊少年ジャンプ」８号（2024年1月22日発売）
「週刊少年ジャンプ」９号（2024年1月29日発売）
「最強ジャンプ」2月号（2024年1月4日発売）
「ジャンプSQ.」2月号(2024年1月4日発売)
「ジャンプSQ.RISE 2024 WINTER」（2024年1月24日発売）※「ジャンプSQ.」増刊
閲覧できるのは、「少年ジャンプ＋」（アプリのみ）と、「ゼブラック」アプリ・ブラウザ版上。「週刊少年ジャンプ」の配信期間は、2月9日（金）AM0時から3月8日（金）23時59分まで、「最強ジャンプ」「ジャンプSQ.」「ジャンプSQ. RISE 2024 WINTER」は、2月14日（水）0時から3月8日（金）23時59分まで。