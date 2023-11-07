11月6日はストレンジャー・シングス・デー：GU（ジーユー）とのコラボアイテムは11月17日発売
11月6日のストレンジャー・シングス・デーに合わせてNetflixの各種プロモーションが発表されています。
https://twitter.com/gu_global/status/1721344123272360132
GU（ジーユー）は『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とコラボレーションしたアイテムを11月17日に発売（店舗＆オンライン）すると発表しました。
https://www.instagram.com/p/CzSsUOepNKw/
シーズン1〜4のストーリーをモチーフにしたパーカ、プルオーバー、ソックス、ボクサーパンツ、ラウンジセットなどが発売予定です。
https://www.instagram.com/p/CzTA9hMCmSO
シーズン3のアイテムは巨大ショッピングモール「スターコートモール」がテーマだったり、シーズン4のアイテムは「ヘルファイア・クラブ」のロゴがデザインされたりと、各シーズンごとの特徴があるラインアップとなっています。
アイテムのデザインや価格といった詳細は以下のリンクからご確認いただけます。
GU公式：STRANGER THINGS
https://www.gu-global.com/jp/ja/special-feature/collaboration/stranger-things/men[リンク]
※画像：
https://about.netflix.com/ja/news/stranger-things-2023-how-to-enjoy-collaboration-japan
※ソース：
https://www.gu-global.com/jp/ja/special-feature/collaboration/stranger-things/men
(執筆者: 6PAC)