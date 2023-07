都会に住んでいると朝、鳥のさえずりで目覚めることはあっても、牛の鳴き声や臭いで悩まされるということは滅多にないだろう。中国の集合住宅で今月中旬、田舎から引っ越してきたばかりの男性がベランダで牛を飼い始め、大変な騒動になったようだ。海外ニュースメディア『Oddity Central』などが伝えた。

中国、四川省南充市の集合住宅5階に今月中旬、田舎の村から男性が“ペット”の子牛7頭を連れて移り住んだ。

子牛は体重が10〜20キロほどと小さめだったが、男性が子牛の棲み処として選んだのはベランダで、近所の住民から「臭い」「うるさい」といった苦情が当局に殺到した。

さらに中国版TikTok「抖音」や地元のSNSグループが、子牛たちがベランダでくつろぐ様子や子牛の鳴き声などシェアすると瞬く間に拡散し、次のようなコメントが寄せられた。

「嘘でしょう?」

「あんな狭いところに押し込められて、牛がかわいそう。」

「まさか、牛もベランダに棲むことになるとは思っていなかっただろうね。」

「さすがに牛となると大迷惑よね。」

「飼い主はどうやって5階まで牛を運んだの?」

「牛が大きくなったらどうするつもりだったのだろう?」

「牛を売ってから引っ越すべきだった。」

「飼い主は田舎にいたほうが良かったのでは?」

こうして当局が出動する事態となり、子牛たちは一日足らずで強制的に移動させられ、多くの人が見守る中、トラックの荷台に載せられた。しかし翌日午後5時過ぎに子牛たちは男性に引き渡されたが、行き場がなく、その晩はトラックの荷台で過ごしている。

驚くことに男性は子牛をこっそりベランダに戻そうとしたようで、目を光らせていた管理人や警備員らに阻止されている。子牛のその後の行方は明らかにされていないものの、実はこの集合住宅は、近隣の村から移住してきた人が多く住み、ベランダでニワトリを飼ったり野菜を作ったりするのは珍しくないということだ。

ベランダで子牛を飼うとなるとやはり常識を疑うが、スペインのリゾート地のマンション5階では2020年、小さな子供が壁伝いに歩く様子が目撃されていた。子供の姿はビルの向かいに滞在していた旅行客が撮影しており、「親は何をしていたの?」などと注目された。

画像は『AsiaOne 2023年7月21日付「Moo-ved out: China flat owner removes 7 cows from balcony following complaints」(PHOTO: Screengrab/Douyin)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)