¥É¥¤¥Ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÀï¼Ö¶¡Í¿¤Ø¡¡¸½ÃÏÊóÆ»
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¤Î¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¼«¹ñÀ½¤Î¼çÎÏÀï¼Ö¡Ö¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È£²¡×¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¶¡Í¿¤ò·è¤á¤¿¡£
¸½ÃÏ»ï¡Ö¥Ç¥¢¡¦¥·¥å¥Ô¡¼¥²¥ë¡×¤¬£²£´Æü¡¢Æ¿Ì¾¤Î¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È¶¡Í¿¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³Æ¹ñ¤¬Àï¼Ö¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢£³¿Í¤ÎÊÆÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÀ¯¸¢¤ÏÊÆ¹ñÀ½¤Î¼çÎÏÀï¼Ö¡Ö£Í£±¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¡×¤ò¶¡Í¿¤¹¤ë·×²è¤òºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£½µÃæ¤Ë¤âÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¶¡Í¿¤ÎÈ¯É½¤Ï¥É¥¤¥Ä¤È¤Î³°¸ò¾å¤Î¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤òÂÇÇË¤¹¤ë»î¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥É¥¤¥Ä¤ÏÀè½µ¡¢ÊÆ¹ñ¤â¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¤ò¶¡Í¿¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«¹ñÀ½¤ÎÀï¼Ö¡Ö¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È¡×¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÄó¶¡¤·¤Ê¤¤¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
£Ã£Î£Î¤Ï¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²óÅú¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥É¥¤¥ÄµÄ²ñ¤Ï¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È¤Î¶¡Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£²£µÆüÄ«¤ËµÄÏÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥É¥¤¥Ä¹ñËÉ¾Ê¤Î¹Êó´±¤Ï°ÊÁ°£Ã£Î£Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥¤¥Ä·³¤Ï¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È¤ò£³£²£°Î¾ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á²¿Î¾¤¬ÀïÆ®¤ËÅêÆþ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£