イギリスに住む29歳の女性は今年4月、肌と瞳の色が異なる男女の双子を出産した。2人は外見だけでなく性格も正反対だそうで、3児の母となった女性が『Nottingham Post』などに双子の様子や周囲の反応を語った。

【この記事の他の写真を見る】

英ノッティンガムに住むシャンテル・ブロートンさん(Chantelle Broughton、29)は今年4月、ノッティンガム・シティ病院で男女の双子を出産、一目見て思わず息を呑んだ。

息子アイオン君(Ayon)は白い肌に緑の瞳、娘アザラヤちゃん(Azirah)は褐色の肌に茶色い瞳で、シャンテルさんは2人のあまりの違いに衝撃を覚えたという。

実はシャンテルさんも双子の父アシュトンさん(Ashton、29)も複数人種のバックグラウンドを有しており、色白のシャンテルさんの母方の祖父はナイジェリア人で肌が黒く、アシュトンさんは両親がジャマイカ人とスコットランド人だという。

シャンテルさんは「家族や友人は今でも信じられないみたい。それに外出すると『2人ともあなたの子なの?』とか『オーマイガー』とよく言われるの。何も言ってこない人もたくさんいるけど、2人が双子だと知るととても驚くわ。2人のような双子を見る機会なんてそうはないでしょうからね。中には『父親が違うのでは?』と思っている人もいると思う」と周りの反応について述べると、こう続けた。

「ユニークな2人を見て『成長すると外見も変わるのでは?』と言う人もいるけど、私は今のままだと思う。現にアザラヤは日に日に肌の色が黒くなり、時間とともに2人の違いはより明確になってきているの。生後5か月の今では、娘の肌はアシュトンよりも黒いくらいよ。」

「それに2人の髪質も違うわ。これは触った感じだけど、娘は息子とは全く違う太いカーリーヘアになるでしょうね。」

そんな2人は性格も全く正反対で、アザラヤちゃんはおっとりしていてあまり動じない性格、アイオン君は人に構ってもらいたいタイプなんだとか。シャンテルさんは「アイオンは抱っこしてあやしてもらうことが大好き。それに喃語でずっとおしゃべりをしているのよ」と甘えん坊の息子に少しばかり手を焼いていることを明かし、「2人はとても仲良しでね。最近はお互いに見つめあい、よく笑うようになったのよ」と続けた。

ちなみに遺伝学者ジム・ウィルソン氏(Dr.Jim Wilson)が2011年、『BBC』に語ったところによると、双子を授かったヨーロッパの異人種カップルの間で肌の色が違う双子が生まれる確率は500分の1だそうで、昨年もイギリスで肌の色が異なる生後4か月の双子の姉妹の話題が届いていた。

画像は『The Daily Star 2022年8月19日付「Shocked mum gives birth million-to-one white and black twins with different skin colours」(Image: Chantelle Broughton / SWNS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)